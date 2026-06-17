„U” Cluj va da peste echipe de top în Europa League dacă trece de Dynamo Kiev! Despre cine este vorba

„U” Cluj va lua startul cupelor europene în primul tur preliminar din Europa League, iar primul adversar care i-a ieșit în cale formației ardelene este Dynamo Kiev.

„U” Cluj va da peste echipe de top dacă trece de Dynamo Kiev / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

În urma tragerii la sorți care a avut loc marți, de la ora 18:00, Universitatea Cluj va da piept cu Dynamo Kiev, în primul tur preliminar din Europa League.

Prima manșă dintre cele două echipe se va juca pe 9 iulie, la Lublin (Polonia), în timp ce returul va avea loc peste o săptămână, pe 16 iulie, pe Cluj Arena.

Misiune dificilă în etapa următoare

Dacă trec de ucraineni, alb-negrii vor da peste un adversar încă şi mai puternic. Benfica, PAOK, Maccabi Tel-Aviv şi Pafos sunt formaţiile din care se va alege următoarea adversară a clujenilor.

Dacă pierd dubla cu Dinamo Kiev, ardelenii vor retrograda în Conference League și vor avea un adversar dintre următoarele cinci echipe: Braga (Portugalia), Başakşehir (Turcia), SK Brann (Norvegia), FC Sion (Elveţia) şi câştigătoarea dublei dintre Marsaxlokk (Malta) – FC Pyunik (Armenia).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: