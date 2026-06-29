Cristiano Bergodi, înaintea duelului cu Dinamo Kiev: „Știm că sunt foarte buni, dar în fotbal se poate întâmpla orice!”

Universitatea Cluj se pregătește pentru debutul istoric în UEFA Europa League, iar antrenorul Cristiano Bergodi recunoaște că Dinamo Kiev pornește cu prima șansă în dubla din primul tur preliminar.

Universitatea Cluj se apropie de primul meci din istorie în UEFA Europa League, iar antrenorul Cristiano Bergodi consideră că Dinamo Kiev este favorita dublei din primul tur preliminar. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Universitatea Cluj se apropie de primul meci din istorie în UEFA Europa League, iar antrenorul Cristiano Bergodi consideră că Dinamo Kiev este favorita dublei din primul tur preliminar.

Totuși, tehnicianul italian spune că „studenții” vor încerca să producă surpriza.

Bergodi a analizat în detaliu formația ucraineană și spune că aceasta dispune de un lot tânăr și valoros. Prima manșă se va disputa pe 9 iulie, în Polonia, iar returul este programat o săptămână mai târziu, în România.

Bergodi: „Dinamo Kiev are prima șansă”

Calificată în premieră în UEFA Europa League, Universitatea Cluj va întâlni Dinamo Kiev în primul tur preliminar al competiției. Înaintea dublei, antrenorul Cristiano Bergodi a vorbit despre adversarul formației clujene și a admis că echipa ucraineană este favorită.

„Cred că Dinamo Kiev are prima șansă. E o echipă cu jucători tineri, de mare calitate. Au viteză, e o echipă grea. Noi trebuie să încercăm, e fotbal și se poate întâmpla orice. Gândim o strategie, i-am vizionat și știm că sunt foarte buni”, a declarat tehnicianul.

„Studenții” speră la o surpriză în Europa

Deși recunoaște valoarea adversarului, Bergodi este convins că Universitatea Cluj poate avea un cuvânt de spus în această dublă și că pregătirea tactică va avea un rol important.

Pentru „studenți”, aceasta este prima participare în UEFA Europa League, iar dubla cu Dinamo Kiev reprezintă unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a clubului.

Când se joacă dubla dintre Universitatea Cluj și Dinamo Kiev

Prima manșă dintre Universitatea Cluj și Dinamo Kiev este programată pe 9 iulie, în Polonia, acolo unde formația ucraineană își dispută meciurile considerate pe teren propriu.

Returul va avea loc pe 16 iulie, în România, iar echipa care se va impune la general va avansa în turul al doilea preliminar al UEFA Europa League.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: