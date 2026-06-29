Varga a anunțat că CFR este aproape de a bate palma cu un jucător care a jucat la Cupa Mondială!

CFR Cluj are planuri mari în sezonul următor, iar una dintre țintele echipei din Gruia este un fundaș care a evoluat la Campionatul Mondial.

Neluțu Varga speră ca CFR Cluj să aducă un jucător care a evoluat la Cupa Mondială / Foto: Sportul Clujean

CFR Cluj vrea să dea lovitura în această perioadă de transferuri!

Ardelenii încearcă să transfere un jucător care a evoluat la Cupa Mondială. Conform Trumedia, jucătorul este Yazan Al-Arab (28 de ani), fundaș central care a jucat în toate cele trei meciuri pe care Iordania le-a disputat la turneul final.

Jucătorul este sub contract cu FC Seoul (Coreea de Sud), însă înțelegerea expiră în luna ianuarie.

„Săptămâna aceasta care urmează vor sosi direct în cantonament. Am înţeles că este vorba despre un uruguayan, număr 6 sau număr 8. Nu ştiu exact.

Un fundaş central, un atacant şi portarul, care deja a fost prezentat oficial. Mai este vorba şi despre un alt fundaş central, care a fost prezent la Mondial acum. A jucat chiar de dimineaţă, contra Argentinei”, a spus Ioan Varga, potrivit Digi Sport.

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