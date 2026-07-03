Neluțu Varga, reacție după noile transferuri de la CFR: „Sunt jucători de Champions League!” | EXCLUSIV

Neluțu Varga, patronul CFR-ului, își pune mari speranțe în achizițiile formației din Gruia din această vară. Până acum, ardelenii au ajuns la un acord cu patru jucători.

Neluțu Varga s-a declarat mulțumit de noile transferuri de la CFR Cluj / Foto: Sportul Clujean

Cu toate că a început campania de transferuri din această vară mai târziu decât alte echipe, ardelenii au ajuns la un acord până acum cu patru jucători. Este vorba despre portarul Andre Moreira, fundașul Renato Pantalon și mijlocașii Igor Savic și Yuval Sade.

Patronul echipei, Neluțu Varga, are mare încredere în achizițiile făcute de echipa de Scouting a clubului și crede că fotbaliștii transferați de CFR în această perioadă de mercato își vor face simțită prezența în Superligă.

„Scoutingul nostru de acum își face datoria pe sprânceană! Jucătorii pe care i-am adus acum sunt jucători cu care poți merge în Champions League, asta e părerea mea. Vreau să-i văd la muncă, că fac treabă și își dau viața pe teren”, a spus patronul CFR-ului, Neluțu Varga, în exclusivitate pentru monitorulcj.ro.

Omul de afaceri a vorbit și despre posibilitatea ca ardelenii să se mai despartă de jucători în această vară. Până acum, CFR i-a vândut pe Matei Ilie și Tidiane Keita, în timp ce Alibek, Sinyan, Kamara, Popa și Ciprian Deac și-au încheiat contractele.

Printre jucătorii cei mai „vânați” din lotul lui Antonio Folha se numără Meriton Korenica, Andrei Cordea și Lorenzo Biliboc, dar care vor pleca din Gruia doar în schimbul unor oferte generoase.

„Deocamdată nu mai pleacă nimeni. Dacă vin oferte serioase, la prețurile pe care le-am avut, atunci povestim. Dacă-mi dă un milion, nici nu stăm de vorbă! Dacă vin oferte concrete și serioase, atunci sigur că discutăm. Dacă nu, râmânem aceștia care suntem.”, a încheiat Varga.

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