Neluțu Varga anunță schimbări la CFR: „Renunțăm la doi jucători, nu mai fac față! Aducem din Uruguay și Portugalia”

Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre schimbările din perioada de mercato care vor avea loc în această vară la formația din Gruia.

Neluțu Varga a anunțat transferuri la CFR Cluj / Foto: Sportul Clujean

Neluțu Varga a anunțat că CFR Cluj este pe cale să transfere trei jucători și a dezvăluit și posturile acesta.

Este vorba despre un portar, un fundaș central și un mijlocaș. Primii doi au evoluat ultima dată în prima ligă din Portugalia, în timp ce ultimul vine din Uruguay.

„Săptămâna asta semnează, din câte am înțeles de la Iuliu (Iuliu Mureșan, președintele clubului) și Cadu. Vor aduce un portar, un mijlocaș și un fundaș central. Mijlocașul va fi din Uruguay, restul sunt din Portugalia.

Mihai Popa a plecat, acum ne orientăm către ceva mai bun. A plecat şi Sinyan, acum ne dorim să aducem mai multă calitate din prima ligă portugheză. Deocamdată nu mai pleacă nimeni.

S-ar putea să mai renunțăm la doi jucători dar nu vă pot da numele. Vreau să negociem cu ei și să plece, mi se pare că nu mai fac față cerințelor noastre și atunci vreau să renunțăm la ei.”, a spus patronul CFR-ului, Neluțu Varga, pentru Prima Sport.

Varga a vorbit și despre impactul pe care l-a avut Antonio Folha la Cluj, antrenorul care l-a înlocuit în această vară pe banca tehnică pe Daniel Pancu. Mai mult, finanțatorul grupării din Gruia a anunțat că ar putea merge și el în Austria, în cantonamentul de vară al echipei.

„Domnul Folha am înțeles că e foarte bun, nu am apucat să vorbesc cu el, o să vorbesc la sfârșitul săptămânii înainte să plece în cantonament.

Din ce am înțeles de la băieți, e foarte bun. Momentan sunt foarte ocupat, dacă-mi termin treburile până pleacă ei în cantonament, posibil să fug și eu până acolo doua-trei zile.”, a spus Varga, cel care este patronul CFR-ului din 2017.

Acționarii elvețieni, în stand-by

Finanțatorul CFR-ului a vorbit și despre posibilitatea ca în conducerea clubului să ajungă acționari din Elveția, așa cum s-a zvonit în ultimele luni.

„Cu elvețienii a fost doar o discuție, va fi ceva în toamnă, dacă va fi. Dacă nu, e treaba lor, nu stau eu după ei sau după banii lor. Noi avem treburile noastre, avem bănuții noștri, asta era o chestie de prietenie că sunt prieteni cu mine.

Am înțeles că au acțiuni și la Basel și am înțeles că ar vrea să intre și la noi, dar momentan sunt doar discuții”, a precizat omul de afaceri.

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