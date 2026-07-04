CFR Cluj poate pierde încă un titular. Jucătorul se află pe lista a două rivale din Superligă

CFR Cluj ar putea pierde încă un jucător important în această perioadă de transferuri. Meriton Korenica este dorit atât de cluburi din Superligă, cât și din străinătate.

CFR Cluj ar putea pierde încă un jucător important în această perioadă de transferuri / Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

CFR Cluj s-ar putea despărți în această vară de unul dintre cei mai importanți jucători din lot. După mai multe plecări importante, Meriton Korenica a intrat și el în atenția mai multor cluburi, atât din România, cât și din străinătate. Potrivit publicației kosovare Telegrafi, citată de PrimaSport.ro, mijlocașul ofensiv în vârstă de 29 de ani este dorit de FCSB și Rapid, care urmăresc situația fotbalistului înaintea noului sezon.

Interesul pentru Korenica nu se limitează însă la Superligă. Sursa citată susține că și Monza, nou-promovată în Serie A, îl are pe lista de transferuri.

Nu este pentru prima dată când kosovarul este aproape de o despărțire de CFR Cluj. În ultimele săptămâni, numele său a fost asociat cu un transfer la DC United, însă negocierile nu s-au concretizat după ce clubul din Gruia ar fi solicitat aproximativ patru milioane de euro în schimbul jucătorului.

Meriton Korenica a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2024, de la Manisa, și a devenit rapid unul dintre oamenii de bază ai echipei prin evoluțiile sale. De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat pentru KF Rahoveci, Shkendija, Metalurg Skopje, FC Liria, FC Priștina, FC Ballkani și Manisa.

În această perioadă de mercato, CFR Cluj s-a despărțit deja de mai mulți titulari, printre care Matei Ilie, Tidiane Keita, Mihai Popa, Mohammed Kamara și Alibek Aliev. Dacă negocierile pentru Korenica se vor concretiza, kosovarul ar putea deveni următorul nume important care pleacă din Gruia.

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