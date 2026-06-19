Chipciu, dezamăgit de tragerea la sorți: „Dacă era Real Madrid în urnă, picam cu ei!”

„U” Cluj va lua startul cupelor europene în primul tur preliminar din Europa League, iar primul adversar care i-a ieșit în cale formației ardelene este Dynamo Kiev.

Alexandru Chipciu a comentat tragerea la sorți/ Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

În urma tragerii la sorți care a avut loc marți, de la ora 18:00, Universitatea Cluj va da piept cu Dynamo Kiev, în primul tur preliminar din Europa League.

Prima manșă dintre cele două echipe se va juca pe 9 iulie, la Lublin (Polonia), în timp ce returul va avea loc peste o săptămână, pe 16 iulie, pe Cluj Arena.

Chipciu, dezamăgit de tragerea la sorți!

Căpitanul studenților, Alex Chipciu (37 de ani), a comentat tragerea la sorți. Veteranul clujenilor crede că echipa sa a dat peste cel mai puternic adversar.

„Am maşină electrică, iau energie gratis. Glumesc. Mi-am încărcat bateriile. Prima parte a vacanţei a fost un pic mai agitată, după meciul de la Craiova, când te gândeşti ce trebuie, cum trebuia, doar a doua parte a fost OK.

„U” Cluj s-a mişcat bine la transferuri, aşa sperăm cel puţin, fiindcă la fotbal niciodată nu ştii exact. Avem un lot mai numeros. Anul trecut, n-am plecat din start cu mulţi, nici n-aveam oameni la antrenamente. Sperăm să rămânem echipă bună, cu rezultate bune.

Tragerea la sorţi din cupele europene? Dacă era şi Real Madrid în urnă, cred că picam cu ei.

Dinamo Kiev? I-am prins în Europa League cu FCSB, am jucat şi multe amicale cu ei la Marbella. Cu siguranţă, pleacă favoriţi în meciul cu noi, dar şi noi ne-am ridicat nivelul, cred că vom face o dublă frumoasă cu ucrainenii.

N-aş vrea să-i ridic, să zic că sunt cei mai buni, dar nici să credem că e un duel uşor. Dacă trecem, prindem PAOK, dacă nu, prindem norvegienii, care ne-au pus probleme mereu.

Ne vom vinde scump pielea. Păcat că nu se joacă la Kiev, oraş frumos, cu stadion frumos, asta e situaţia, mergem în Polonia. Bine că suntem aproape, vor veni şi mulţi suporteri ai lui U. Sper să-i ducem la Salonic, la soare, dacă se poate”, a declarat Alex Chipciu.

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