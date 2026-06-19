Dorit de CFR Cluj şi Rapid, Mihai Popa s-a decis unde îşi va continua cariera: „A ajuns la un acord!”

Mihai Popa (25 de ani) a rămas liber de contract la finalul acestui sezon, după ce în a două jumătate a campionatului a evoluat pentru CFR Cluj.

Mihai Popa va juca în Polonia din sezonul viitor / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Mihai Popa fusese împrumutat de la Torino până la finalul acestei ediţii, iar acum este în căutarea unui nou angajament.

Portarul este dorit în continuare în Gruia şi ar fi şi pe lista Rapidului, acolo unde ar colabora din nou cu Daniel Pancu.

Deși ce Iuliu Mureșan a anunțat că dacă va rămâne în România, el va continua la CFR, se pare că acest scenariu nu se va întâmpla.

Conform jurnalistului Tomasz Wlodarczyk, portarul a ajuns la un acord cu Motor Lublin, echipă care în sezonul trecut a încheiat sezonul pe locul 12 în campionatul Poloniei.

Portarul de bază al echipei era Ivan Brkic (30 de ani), însă croatul va juca începând cu sezonul viitor la Legia Varșovia, astfel că Popa îi va lua locul între buturi.

„Mihai Popa a ajuns la un acord de principiu cu Motor Lublin. Anterior, el se afla în vizorul echipei Wisla”, a anunțat sursa citată.

1 milion de euro este cota de piață a lui Mihai Popa, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt

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