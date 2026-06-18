Plecare de ultimă oră de la CFR Cluj! A semnat şi a fost prezentat oficial!

Tidiane Keita (29 de ani) a plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu Ordabasy, echipa aflată pe primul loc în Kazahstan.

Tidiane Keita a plecat de la CFR Cluj / Foto: Ordabasy Instagram

Transferat pentru doar 400.000 de euro de la Petrolul Ploieşti în urmă cu un an, Keita s-a impus repede în echipa de start a CFR-ului, fiind unul dintre jucătorii de bază ai formaţiei din Gruia.

Mijlocaşul francez era printre singurii jucători pentru export din lotul fostei campioane. Mai multe echipe din străinătate s-au interesat de serviciile sale.

În cele din urmă, Keita a ajuns la un acord cu Ordabasy, echipa aflată pe primul loc în Kazahstan şi a fost prezentat oficial joi după-masă de către noua sa echipă. Conform Fanatik, în conturile CFR-ului va intra jumătate de milion de euro.

„Suntem încântaţi să anunţăm semnarea unui contract pe doi ani cu mijlocaşul francez în vârstă de 29 de ani, Tidiane Keita.

Keita este absolvent al Şcolii de fotbal din Toulouse. În timpul carierei sale profesionale, a jucat pentru cluburile franceze US Colomiers, Orleans şi Dunkerque. De asemenea, a jucat pentru echipele româneşti Petrolul Ploieşti şi CFR Cluj.

Sezonul trecut, Keita a jucat în 38 de meciuri. În total, a jucat 257 de meciuri în cariera sa, marcând 11 goluri şi oferind 8 pase decisive”, au anunţat kazahii pe pagina oficială de Instagram.

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