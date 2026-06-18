După ce a cerut ca CFR să se mute pe Cluj Arena, Mureșan a făcut anunțul: „90% jucăm acolo în sezonul viitor”

Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului, a anunțat că alb-vișiniii nu vor juca în sezonul viitor pe Cluj Arena.

Iuliu Mureșan a anunțat că CFR va juca în Gruia și în sezonul viitor / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

În primăvara acestui an, Iuliu Mureșan a început demersurile pentru ca, pe lângă Universitatea Cluj, și CFR să poată juca pe Cluj Arena meciurile considerate pe teren propriu începând cu sezonul viitor.

Prima cerere formulată de Mureșan a primit răspuns de la Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, însă acesta i-a îndemnat pe vișinii să primească și acceptul Universității Cluj, club care își dispută toate meciurile de acasă pe acest stadion.

Oficialul din Gruia declara că vrea să revină cu această cerere, dar se pare că a renunțat, cel puțin pentru moment, la ideea ca și vișiniii să evolueze pe cel mai mare stadion al Clujului.

„Am insistat să jucăm pe Cluj Arena, a jucat deja echipa de juniori acolo. Sunt discuții și în rândul suporterilor.

Mulți suporteri m-au sunat, mi-au dat mesaje și mi-au transmis prin colaboratori că ezită să-și cumpere abonamente dacă vom juca pe Cluj Arena.

În proporție de 90%, vom juca tot pe stadionul nostru și în sezonul viitor. Stadionul este licențiat și vom juca și în cupele europene aici”, a declarat Iuliu Mureșan, la conferința de presă de prezentare a noului antrenor.

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