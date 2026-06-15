Curg ofertele pentru Lukic după golul marcat la Mondiale! Propunere uriașă, refuzată de conducerea clubului

Jovo Lukic, atacantul Universităţii Cluj, a marcat pentru Bosnia în meciul contra Canadei, duel terminat la egalitate, 1-1.

Jovo Lukic a marcat primul gol al Bosniei la Cupa Mondială / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Atacantul bosniac a fost trimis încă din primul minut în teren la meciul de debut al Bosniei de la Campionatul Mondial. Selecționerul Sergej Barbarez l-a preferat pe atacantul care evoluează în Superligă în detrimentul lui Edin Dzeko, veteranul din lot și unul dintre cei mai importanți jucători bosnieci din toate timpurile.

În minutul 21 al meciului contra Canadei, Jovo Lukic a punctat cu o lovitură de cap şi a bifat primul său gol în tricoul primei reprezentative. Canadienii au egalat, însă, spre finalul meciului prin Larin (min.78) şi au smuls un punct.

A intrat în istoria Universității Cluj!

Cu acest gol, Lukic el a bătut bătut un record care data de 32 de ani: este primul fotbalist care evoluează în campionatul României și care marchează la o ediție de Campionat Mondial. Precentul caz a avut loc în 1994, atunci când Ilie Dumitrescu, care evolua pentru Steaua, puncta la un astfel de turneu.

Totodată, golul înscris de atacant este primul înscris de un jucător al Universităţii Cluj la Cupa Mondială, fiind și primul jucător străin din toate timpurile care evoluează în campionatul României şi care marchează la un turneu final de acest gen.

Radu Constantea, președintele clubului de pe Cluj Arena, a lăudat prestația sa și crede că acest gol este încununarea unui sezon excelent, încheiat pe primul loc în topul marcatorilor din România, cu 18 reușite.

„Mă bucur foarte tare pentru Jovo, a avut un sezon de excepție la noi. Odată cu această convocare, plus golul marcat, a intrat în istoria Naționalei, chiar și în istoria clubului nostru ca fiind primul marcator la un Campionat Mondial.

(Vă gândiți la un bonus pentru el?) Nu, nu ne-am gândit. Eu m-am bucurat foarte tare când am văzut că e anunțat titular și apoi, sigur, m-am uitat cu emoții la acest meci din cauza lui Jovo. De când sunt la club, cu siguranța e cel mai reușit transfer.

A câștigat și titlul de golgheter, deci poate fi chiar unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului. Dacă vorbim despre un potențial transfer, cu siguranță va fi cel mai scump jucător”, a spus Radu Constantea, pentru Prima Sport.

Ofertele de transfer s-au intensificat!

În acest sens, Universităţii Cluj îi va fi tot mai greu să-l păstreze şi în sezonul viitor, mai ales că pe numele său au apărut deja primele oferte.

„Golul marcat a mai crescut interesul, au mai venit oferte, mai multe cluburi s-au interesat despre un transfer. Nici noi, nici Jovo nu ne grăbim, structura noastră, ca buget, este stabilă, nu depindem de banii dintr-un eventual transfer.

Dacă vine o ofertă bună și pentru club, și pentru jucător, vom analiza împreună cu Jovo și vom lua decizia cea mai bună. N-aș vrea să arunc anumite sume în piață, am avut ofertă de 2 milioane de euro pe care am refuzat-o. Evoluțiile lui au certificat acel refuz, ne-a ajutat să fim vicecampioni, să ajungem în finala Cupei, să fie apoi golgheter, acum la Mondial.

Evoluțiile lui vor decide care este prețul corect. El n-a avut nicio zi de pauză, deci după Mondial va avea câteva zile libere. Noi nu ne dorim să plece, nici el, de-asta a prelungit pentru încă trei sezoane cu „U” Cluj”, a încheiat oficialul ardelean.

Golul nu aduce bani clubului!

Reușita lui Lukic de la Cupa Mondială nu se va resimți și în conturile clubului. Alb-negrii vor primi câte 11.000 de euro pentru fiecare zi petrecută de atacant în Statele Unite, însă golurile marcate nu vor fi trecute în cont.

„Golul nu înseamnă nimic din punct de vedere financiar pentru „U” Cluj. Pentru prezența la Mondial, da, vom lua ceva bani, dar pentru gol, nu avem niciun beneficiu. Sunt echipe interesate pentru el, sunt agenți care transmit că sunt interesate multe echipe.

Până nu e ceva concret, ceva care să ne mulțumească și pe noi, și pe jucător, chiar dacă noi nu suntem cu gândul să-l vindem, va fi jucătorul nostru. Nu discut despre sume, așteptăm oferte și, în funcție de propunerile care vor veni, ne vom orienta.”, a adăugat Gabi Giurgiu, directorul sportiv al formației.

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