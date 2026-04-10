Mircea Lucescu, condus pe ultimul drum. Legende ale fotbalului românesc, prezente la slujba de înmormântare.

Membrii Gărzii de onoare a Jandarmeriei Române au coborat pe umeri sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, la finalul slujbei de înmormântare oficiată la Biserica Sfântul Elefterie din Capitală | Foto: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO

Câteva sute de persoane, membri ai familiei, rude, prieteni și apropiați, au participat, vineri dimineață, 10 aprilie 2026, la Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, la slujba de înmormântare a fostului mare fotbalist și antrenor Mircea Lucescu.

Depus timp de două zile la Arena Națională, sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului selecționer a ajuns la biserică puțin înainte de ora 10.00. El a fost introdus în lăcașul de cult pe un covor de flori, fiind urmat de membri ai familiei.

Slujba de înmormântare, oficiată de un sobor de preoți, a durat aproximativ o oră și jumătate. La ieșirea din biserică, trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost întâmpinat de Garda de onoare a Jandarmeriei Române. Membrii Gărzii de onoare au fost cei care au coborât pe umeri sicriul.

Legende ale fotbalului românesc și-au luat adio de la „Il Luce”

Au participat printre alții foștii fotbaliști Ioan Andone, Gheorghe Hagi, Dorin Mateuț, Dănuț Lupu, Marius Șumudică, foștii finanțatori de club George Copos și Gigi Nețoiu, președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, componenții staffului echipei naționale a României, Ionel Gane, Florin Constantinovici și Leontin Toader, patronul clubului FCSB, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, Mihai Stoica, și politicianul Mircea Geoană, un apropiat al lui Mircea Lucescu.

Înmormântarea cu onoruri militare este programată pentru ora 13.00 la Cimitirul Bellu din Capitală.

Trupul neînsuflețit al celui mai titrat antrenor român din istoria fotbalului românesc a fost depus timp de două zile la Arena Națională din Capitală acolo unde aproximativ 15.000 de oameni i-au adus un ultim omagiu.

Sicriul, acoperit cu drapelul României, a fost așezat pe o scenă construită pe esplanada de la Tribuna Oficială a Arenei Naționale. La căpătâiul fostului selecționer a fost așezată o fotografie a acestuia și o coroană albă de flori, iar în stânga și dreapta se află patru membri ai Gărzii de onoare a Jandarmeriei Române.

Marele antrenor Mircea Lucescu a decedat marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgență București, unde fostul antrenor era internat. Spitalul Universitar de Urgență București a precizat că decesul a fost declarat în jurul orei 20.30.

Mircea Lucescu a fost internat de urgență pe 29 martie la Spitalul Universitar București, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale de fotbal, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în fața Turciei (0-1), din 26 martie.

Lucescu nu a făcut deplasare cu naționala în Slovacia, reprezentativa României fiind condusă de secundul Ionel Gane la meciul amical pierdut marți cu 0-2.

Federația Română de Fotbal a anunțat, la 2 aprilie, prin intermediul site-ului oficial, că antrenorul Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al echipei naționale a României.

Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a reușit o campanie de excepție în Liga Națiunilor, în urma căreia reprezentativa a obținut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Cupa Mondială din vara aceasta. Bilanțul său pe banca naționalei în această perioadă cuprinde 11 victorii, 1 egal și 6 înfrângeri.

CITEȘTE ȘI: