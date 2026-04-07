Ultimele informații despre Mircea Lucescu: „Multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale”

Mircea Lucescu (80 de ani), fost selecționer al Echipei Naționale, se confruntă în continuare cu probleme severe de sănătate.

Detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu | Foto: frf.ro

Celebrul antrenor este internat în stare critică la Spitalul Universitar de Urgență din București după ce vineri a suferit un preinfarct miocardic acut.

Starea sa de sănătate s-a agravat în ultimele zile, fiind în comă indusă și conectat la aparate În cursul zilei de marți, reprezentanții Spitalului au revenit cu noi informații cu privire la starea sa de sănătate.

„Revenind la informarea publică asupra stării domnului Mircea Lucescu, facem următoarele precizari:

- pacientul a fost supus astăzi unei investigatii CT complexe

- ⁠medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situația, informând familia

- ⁠la examinarea CT s-au evidentiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar.

- ⁠pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB”, au transmis reperezentații Spitalului Universitar.

