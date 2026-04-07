A murit Mircea Lucescu! Cel mai titrat antrenor român avea 80 de ani

Mircea Lucescu, selecționerul României până la începutul lunii aprilie, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani.

Celebrul antrenor era internat în stare critică la Spitalul Universitar de Urgență din București după ce a suferit un preinfarct miocardic acut.

Starea sa de sănătate s-a agravat în ultimele zile, fiind în comă indusă și conectat la aparate în ultimele clipe de viață. În cursul zilei de marți, reprezentanții Spitalului au declarat decesul celui mai titrat antrenor român din istorie.

„Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti informeaza ca astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului Mircea Lucescu.

Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat Echipa Națională a României la un Campionat European, în anul 1984.

Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, au transmis reprezentanții Spitalului marți seara, printr-un comunicat.

Al treilea din lume!

La nivel global, din punct de vedere al trofeelor, Mircea Lucescu este al treilea cel mai titrat antrenor român, cu 35 de trofee obținute până acum. La acest capitol, este depășit numai de Pep Guardiola (39 de trofee) și de Sir Alex Ferguson, care a obținut 49 astfel de distincții.

După o carieră remarcabilă ca jucător la Dinamo București și Corvinul Hunedoara, Lucescu și-a început activitatea în antrenorat în sezonul 1979-1980, în urmă cu 46 de ani! De atunci a mai antrenat naționala României și Turciei, și echipele de club Dinamo, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid, Inter Milano, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior, Zenit și Dinamo Kiev.

Ultima oară a fost antrenorul Echipei Naționale, alături de care a ratat calificarea la Cupa Mondială din această vară.

