Simona Halep își încheie cariera la Cluj-Napoca. Meciul oficial de retragere are loc sâmbătă, în BTarena!

Simona Halep, cea mai titrată jucătoare de tenis din istoria României și fost lider mondial WTA, își va disputa sâmbătă, 13 iunie, meciul oficial de retragere la Cluj-Napoca.

Simona Halep, cea mai titrată jucătoare de tenis din istoria României și fost lider mondial WTA, își va disputa sâmbătă, 13 iunie, meciul oficial de retragere. | Foto: monitorulcj.ro

Simona Halep, cea mai titrată jucătoare de tenis din istoria României și fost lider mondial WTA, își va disputa sâmbătă, 13 iunie, meciul oficial de retragere, în cadrul Sports Festival 2026, la BTarena din Cluj-Napoca.

Evenimentul începe la ora 17:00 și este prezentat de organizatori drept unul dintre cele mai emoționante momente din sportul românesc.

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O seară dedicată uneia dintre cele mai mari sportive ale României

După o carieră impresionantă, încununată cu două titluri de Grand Slam, la Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019, Simona Halep va reveni pe teren în fața fanilor români pentru un ultim meci oficial. Organizatorii anunță o seară plină de emoție, invitați speciali și momente-surpriză dedicate campioanei.

Evenimentul reprezintă punctul culminant al ediției din acest an a Sports Festival, desfășurat la Cluj-Napoca între 11 și 14 iunie.

Invitați de top ai tenisului mondial

Pentru seara dedicată Simonei Halep și-au anunțat prezența mai multe nume importante din tenisul internațional, printre care Elina Svitolina, Gaël Monfils, Darren Cahill și Andrei Pavel. Evenimentul va fi prezentat de Andrew Krasny și Andi Moisescu.

Meciul de retragere al Simonei Halep este deja sold-out, interesul publicului fiind unul uriaș pentru ultimul act al carierei sportivei care a scris istorie pentru tenisul românesc.

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