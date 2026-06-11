Ei sunt cei mai valoroși jucători de la „U” Cluj și CFR!

La trei săptămâni după încheierea sezonului competițional din Superligă, cotele de piață ale jucătorilor au fost actualizate.

„U” Cluj și CFR Cluj au încheiat pe podium în acest sezon / Foto: monitorulcj.ro

Ultimele analize arată că cel mai valoros lot aparține Craiovei (34,5 milioane de euro), urmat de FCSB (31,3), Rapid (27,9) și CFR Cluj (22,7).

Vicecampioana ultimei ediții, „U” Cluj, ocupă abia locul 6, cu 18,98 milioane de euro. Cel mai scump jucător a devenit Ștefan Baiaram (Craiova), cu o cotă de piață de 5 milioane de euro, urmat de Daniel Bîrligea și Darius Olaru (ambii 4,5 milioane de euro/FCSB).

Liderii de la CFR și Universitatea Cluj

Cel mai valoros jucător din actualul lot la CFR-ului a devenit Andrei Cordea, care are o cotă de piață estimată de 3 milioane de euro. Este la egalitate cu Meriton Korenica și cu puțin peste Matei Ilie (2,5).

În tabăra rivalilor din oraș, cel mai scump jucător a rămas Jovo Lukic, evaluat la 2,2 milioane de euro. El este urmat în acest clasament de Andrei Coubiș și Issouf Macalou, ambii cu o cotă de piață de 1,2 milioane de euro.

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