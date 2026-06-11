Andrej Fabry a plecat de la „U” Cluj și a semnat cu o echipă din Superligă!

Universitatea Cluj și Corvinul Hunedoara au anunțat joi dimineață că a ajuns la un acord pentru transferul mijlocașului Andrej Fabry.

Andrej Fabry (cu numărul 13) a plecat de la U Cluj / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Ajuns la „U” Cluj de la UTA Arad în urmă cu un an și jumătate, mijlocașul slovac nu s-a impus ca titular nici sub comanda lui Neluțu Sabău, nici a lui Cristiano Bergodi.

Fabry a reușit un singur gol în cele 31 de meciuri disputate în Superligă în tricoul alb-negru, insuficient, însă, pentru a rămâne la Cluj și în ediția viitoare.

Fabry va juca la Corvinul!

Mijlocașul s-a înțeles cu Corvinul Hunedoara, nou-promovată în acest sezon în Superligă, și va evolua sub comanda lui Florin Maxim cel puțin un sezon.

„Bun venit, Andrej Fabry!

Clubul nostru anunţă semnarea unei înţelegeri valabile pe un sezon cu mijlocaşul slovac Andrej Fabry!

În vârstă de 29 de ani, Fabry vine la Hunedoara după ce în stagiunea precedentă a evoluat pentru Universitatea Cluj – club pentru care a adunat 37 de apariţii, un gol şi şapte pase decisive, în toate competiţiile. Anterior, el a îmbrăcat tricoul UTA-ei Arad, de 56 de ori, reuşind nouă goluri şi şapte assist-uri pentru „Bătrâna Doamnă”, devenind unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi din Superliga!

Fost internaţional de tineret al Slovaciei, Fabry a jucat pentru FC Nitra, Dunjaska Streda, SKF Sered şi MKF Skalica în ţara natală, dar şi pentru FK Jablonec, din Cehia, înainte de venirea sa în România, la UTA. În total, noul nostru mijlocaş ofensiv a evoluat în peste 310 partide la nivelul primelor două ligi din Slovacia şi Cehia, cu 51 de goluri şi 39 de pase decisive.

Bun venit, Andrej! Vitajte, Andrej!”, au anunțat hunedorenii pe pagina oficială de Facebook.

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