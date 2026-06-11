Cupa Mondială începe astăzi! România, absentă pentru a șaptea oară la rând.

Ediția din acest an a Cupei Mondiale, desfășurate în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, va debuta joi seara, de la ora 22:00, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud.

Ediția din acest an a Cupei Mondiale se va desfășura în trei țări / Foto: inside.fifa.com

Ediția din acest an este cea mai mare ediție din istoria competiției și se desfășoară între 11 iunie și 19 iulie 2026.

Este pentru prima dată când Campionatul Mondial este organizat de trei țări și pentru prima dată când participă 48 de echipe naționale. Meciurile se vor desfășura în 16 orașe, printre care New York, Los Angeles, Toronto, Dallas și Miami.

Ultimul pentru Messi și Ronaldo!

Fără doar și poate, ediția din acest an a Cupei Mondiale va fi specială și pentru că va fi ultima din carierele lui Cristiano Ronaldo (Portugalia) și Lionel Messi (Argentina), considerați doi dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria sportului.

Ajunși la 41 de ani, respectiv 38 de ani, cei doi își vor reprezenta națiunea pentru ultima dată la un astfel de turneu. Următoarea ediție, programată în Arabia Saudită peste patru ani, are șanse mari să fie prima în care niciunul dintre cei doi jucători legendari să nu participe.

A șaptea ediție la rând fără România!

Totodată, ediția din acest an va fi a șaptea consecutivă în care reprezentativa României nu va participa. Ultima participare a tricolorilor a avut loc în 1998, la Cupa Mondială din Franța.

Unul dintre protagoniștii de atunci, Liviu Ciobotariu, deplânge situația în care a ajuns naționala României și speră ca peste patru ani, sub comanda lui Gică Hagi, să ajungem din nou acolo. „Pe toți ne încearcă un sentiment de tristețe și de dezamăgire. Este clar că ne-am fi dorit cu toții să fim acolo. Atât suporterii echipei naționale, cât și jucătorii echipei naționale și toți care facem parte din fenomen, antrenori, jucători și sigur că ne-am fi dorit să fim acolo.

Pentru că este un eveniment foarte important pentru o țară să participe la o Cupă Mondială. Însă, nu știu, să sperăm că la următoarea vom fi prezenți. Să sperăm, nu pot să zic că este clar. Dar există un sentiment de tristețe și de dezamăgire pentru toată lumea.

Eu cred însă că s-a diminuat calitatea, având în vedere că sunt echipe gen Curacao sau echipe mult mai slab cotate, dar vom vedea. Surprize pot să existe în orice caz, în fotbalul actual s-au cam egalizat valorile. Dar totuși există o diferență mare între echipe gen Coracao și Spania sau Germania. Vom vedea, rămâne de văzut. Poate că va fi mai spectaculos”, a spus Ciobotariu, potrivit Agerpres.

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