Istvan Kovács va arbitra la Cupa Mondială 2026

FIFA a anunțat lista arbitrilor de la Campionatul Mondial de Fotbal din această vară.

Istvan Kovács va arbitra la Campionatul Mondial | Foto: Federația Română de Fotbal

FIFA a anunțat, joi, 10 aprilie 2026, un număr de 52 de arbitri de centru pentru Cupa Mondială din această vară, din America de Nord, printre care și românul Istvan Kovacs.

Arbitri români la FIFA World Cup 2026

Pentru Cupa Mondială din această vară, organizată în SUA, Mexic și Canada, FIFA a alcătuit cea mai amplă brigadă de arbitri din istoria competiției, cu 52 de arbitri de centru, 88 de asistenți și 30 de oficiali VAR.

Pe listă se regăsește și brigada românească formată din Istvan Kovacs, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, potrivit frf.ro.

Nu lipsește de pe listă polonezul Szymon Marciniak, care a condus finala ediției din 2022, dintre Argentina și Franța.

FIFA a nominalizat 88 de arbitri asistenți și 30 de arbitri asistenți video pentru turneul final din perioada 11 iunie-19 iulie, din SUA, Mexic și Canada.

Arbitrii provin din 50 de federații membre le FIFA, din toate confederațiile afiliate și includ și șase femei, după ce franțuzoaica Stephanie Frappart a fost singura reprezentantă a sexului frumos la Cupa Mondială masculină din Qatar. Ea nu figurează, însă, pe lista pentru CM 2026.

Numărul record de 170 de arbitri este mai mare cu 41 față de ediția din 2022, deoarece Cupa Mondială s-a extins de la 32 la 48 de echipe, cu 104 meciuri programate să se desfășoare în America de Nord.

Arbitrii selecționați pentru turneu „fac parte dintr-o listă mai mare de oficiali, care au fost identificați și monitorizați în ultimii trei ani”, potrivit șefului arbitrilor din cadrul FIFA, italianul Pierluigi Collina.

