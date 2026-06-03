Jucătorii CFR-ului și-au depus memorii din cauza restanțelor salariale! Reacția lui Neluțu Varga

Problemele financiare se țin scai de CFR Cluj. Vișiniii se confruntă cu o problemă care trebuie rezolvată de urgență, altfel riscă să piardă mai mulți jucători.

Zece jucători de-ai CFR-ului și-au depus memorii din cauza restanțelor financiare | Foto: Mădălina IVAN/monitorulcj.ro

Deși în plan sportiv clubul s-a redresat în acest sezon, terminând sezonul pe locul 3 și bifând o nouă participare în cupele europene, pe plan economic situația este alarmantă în Gruia.

Conform Fanatik, zece fotbaliști ai CFR-ului sunt nemulțumiți de restanțele salariale și și-au depus memorii pentru a-și încasa salariile aferente lunilor martie și aprilie.

Situație alarmantă! Varga vine de urgență în România

În cazul în care nu-și va plăti angajații nici după această notificare, clubul riscă ca jucătorii să fie declarați liberi de contract. Potrivit sursei, ardelenii au cesionat deja banii pe care trebuie să-i încaseze în vară din prima rată a drepturilor de televizare pentru sezonul 2026-2027, peste un milion de euro.

După ce echipa a primit interdicție la transferuri iar acum mai mulți jucători își cer drepturile, Neluțu Varga, patronul echipei, a luat decizia de a reveni de urgență în România pentru a încerca să rezolve situația de la club.

„În două zile ajung la Cluj și o să se rezolve toate problemele care mai sunt de rezolvat, inclusiv cu jucătorii. În ceea ce-l privește pe Marian Copilu, el s-a apucat de două săptămâni de treabă și muncește cot la cot cu noi. Totul va fi în regulă la CFR Cluj până la finalul săptămânii”, a spus omul de afaceri pentru sursa citată.

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