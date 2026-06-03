„Sunt numai minciuni!” Cadu, reacție după ultimul antrenor vehiculat la CFR: „Anunțăm până la finalul săptămânii!” | EXCLUSIV

CFR Cluj este în continuare fără antrenor principal după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid.

Ricardo Cadu s-a întors la CFR Cluj ca director sportiv / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Ardelenii au negociat cu mai mulți antrenori în ultima perioadă, printre care se numără Edi Iordănescu, Dan Petrescu și Toni Conceicao.

Conform Prima Sport, ultimul nume care ar fi apărut pe listă era cel al lui Paulo Mendes, un antrenor portughez în vârstă de 34 de ani, ultima oară la Marco 09 în liga a treia.

Tehnicianul îl are în staff-ul său pe Dani Soares, fost jucător la CFR Cluj și cumnat al lui Ricardo Cadu, actualul manager sportiv al formației din Gruia.

Cadu: „Sunt numai minciuni!”

Într-o intervenție în exclusivitate pentru monitorulcj.ro, Cadu a negat că acest scenariu ar putea avea loc și a făcut noi precizări despre demersurile fostei campioane de a ajunge la un acord cu un nou antrenor.

„Sunt numai minciuni! E o minciună, nu e nimic adevărat. Dani îmi e cumnat, e și secundul lui, dar nu are nicio legătură. Nu am venit la CFR să-mi aduc prieteni, vreau să aduc pe cineva care să facă treabă.

Avem mai mulți pe listă, și români, și străini, o să vedem, sper ca până la finalul săptămânii să alegem un antrenor”, a anunțat Ricardo Cadu.

„Obiectivul e play-off-ul, apoi vedem”

Lusitanul a vorbit despre obiectivul clubului în acest sezon. Cu toate că se confruntă cu probleme financiare, CFR va ținti către primele locuri și în acest sezon, anunță fostul fundaș.

„Avem un singur obiectiv: să facem o echipă bună, să intrăm în play-off iar apoi o să vedem care va fi obiectivul.

Vom transfera și niște jucători, dar următorul pas este să aducem un antrenor”, a încheiat portughezul pentru monitorulcj.ro.

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