BTarena a încasat venituri de peste 8 milioane de lei și profit de aproape 1,3 milioane în 2025!

Compania care administrează BTarena a raportat venituri de peste 8 milioane de lei în 2025 și un profit de aproape 1,3 milioane de lei, consolidându-și poziția pe piața evenimentelor din România.

Arena din Cluj-Napoca continuă să atragă concerte, competiții sportive și evenimente de amploare.

Potrivit datelor publicate de BTarena.info, societatea care administrează arena multifuncțională din Cluj-Napoca a încheiat anul 2025 cu venituri de peste 8 milioane de lei și un profit net de aproape 1,3 milioane de lei.

BTarena a generat venituri de peste 8 milioane de lei în 2025

Reprezentanții companiei susțin că rezultatele confirmă dezvoltarea constantă a BTarena și interesul ridicat pentru evenimentele organizate aici, de la concerte și festivaluri, până la competiții sportive și conferințe.

Arena din Cluj-Napoca a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai importante spații pentru evenimente indoor din țară, găzduind anual zeci de evenimente naționale și internaționale.

“Dacă ne uităm pe cifrele din ultimii ani, vom vedea că BTarena este, de departe, spațiul multifuncțional de evenimente cel mai profitabil din România. Asta se datorează, în primul rând, organizatorilor care aleg să colaboreze cu noi, care aleg municipiul Cluj-Napoca pentru evenimentele lor, dar și datorită infrastructurii generale pe care o oferă orașul. Le mulțumesc autorităților locale, primarului Emil Boc, pentru sprijinul acordat și, desigur, celor peste un milion de spectatori care ne-au călcat pragul anul trecut”, a spus Ionuț Rusu, directorul BTarena.

În 2026, sala polivalentă din Cluj-Napoca a organizat deja câteva evenimente de mare amploare, precum Cirque du Soleil, Transylvania Open WTA 250 sau competiția de esports, PGL, și se pregătește pentru un program de vară extrem de fierbinte. Peste doar două săptămâni, BTarena va fi gazda Sports Festival și meciului de retragere a Simonei Halep, dubla câștigătoare de Grand Slam și fostul număr 1 mondial, iar apoi va fi casa Untold Festival, dar și a unor competiții de nivel continental, precum Campionatul European de Volei Masculin (date) sau Campionatul European de Handbal Feminin (date). Toamna aduce două super-concerte rock, cu legendele Deep Purple și artistul canadian, Bryan Adams, în prim plan.

“Dacă ne uităm pe calendarul de evenimente, anul 2026 este acoperit aproape în totalitate. Vom avea turnee finale europene de volei și handbal, ne pregătim acum pentru finala Ligii Naționale de Baschet, plus evenimentele de la Sports Festival sau concertele din toamnă și iarnă. BTarena este un efort comun, al unei echipe extrem de dedicate, iar asta se vede și în calitatea evenimentelor”, a mai spus Rusu.

Profit de aproape 1,3 milioane de lei pentru arena din Cluj-Napoca

Administratorii arenei spun că obiectivul principal rămâne atragerea unor evenimente tot mai mari și dezvoltarea infrastructurii pentru public și organizatori. Potrivit sursei citate, rezultatele financiare din 2025 reflectă atât creșterea numărului de evenimente organizate, cât și interesul ridicat al publicului pentru spectacolele și competițiile găzduite la Cluj-Napoca.

BTarena este una dintre cele mai moderne săli polivalente din România și găzduiește constant concerte, meciuri, turnee sportive, festivaluri și evenimente corporate.

