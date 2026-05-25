E oficial! Pancu a ajuns la un acord cu Rapid: „Ne-am înțeles! Era trădare dacă rămânea la CFR”

Daniel Pancu (48 de ani) a ajuns la un acord cu şefii Rapidului şi va fi antrenorul echipei în sezonul viitor.

Daniel Pancu a preluat echipa când se afla pe locul 13 / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Daniel Pancu se va despărți de CFR Cluj și va fi antrenorul Rapidului în sezonul viitor.

Informaţia a fost confirmată chiar de unul dintre acţionarii Rapidului. Victor Angelescu a anunţat că „99% suntem înţeleşi. Încă nu este semnat şi contractat, că mai avem meci, dar suntem înţeleşi. Ne-am înţeles şi urmează să-şi încheie şi el socotelile cu CFR şi să semneze contractul cu noi”, potrivit Digi Sport.

Apoi, Angelescu i-a răspuns preşedintelui CFR-ului, Iuliu Mureşan, care spunea despre Pancu că este „genul care te vinde la prima cotitură”.

„Eu îl cunosc foarte bine pe Daniel Pancu, a început proiectul cu noi. Ştim ce caracter are şi nu e un om care să trădeze. Pancu are inima la Rapid, aşa că nu e o trădare. Dacă mă întrebaţi pe mine, era o trădare să nu vină la Rapid. Dacă Pancu alegea CFR şi nu venea la Rapid, aia era trădarea.

Şi CFR l-a ajutat da, dar Pancu a făcut o minune acolo, i-a calificat în Europa. Pancu este una dintre cele mai mari legende ale Rapidului, iar clubul să te dorească într-un moment greu şi tu să nu vii, aia ar fi fost trădare”, a încheiat acţionarul Rapidului pentru sursa citată.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: