EXCLUSIV | Dacian Nastai confirmă discuțiile despre revenirea ca antrenor la Unirea Dej!

Deși a retrogradat în Liga a 4-a la finalul acestui sezon, Unirea Dej are mari șanse de a continua în al treilea eșalon și anul viitor, astfel că au început demersurile pentru pregătirea ediției următoare.

Dacian Nastai a antrenat la Unirea Dej când echipa era în Liga 2 / Foto: FC Unirea Dej Facebook

Din informațiile obținute de monitorulcj.ro, unul dintre antrenorii aflați pe lista conducerii clubului este Dacian Nastai, fost antrenor al echipei în sezonul 2023/2024, atunci când echipa evolua în Liga 2.

Tehnicianul a fost prezent la ultimul meci al Unirii Dej din acest sezon, disputat pe 15 mai contra celor de la Lotus Băile Felix, încheiat 0-1. Atunci s-a întâlnit cu primarul orașului și, totodată, principalul sponsor al echipei, Morar Costan.

Nastai: „Vorbim de viitor când știm exact liga!”

Într-o intervenție pentru monitorulcj.ro, Nastai a confirmat discuțiile despre o posibilă nouă colaborare cu Unirea Dej. El a anunțat că va da un răspuns final atunci când se va știi cu exactitate eșalonul în care va evolua echipa în sezonul viitor.

„Deși am încheiat colaborarea cu ei nu într-un mod chiar fericit acum trei ani, am rămas în relații bune cu mulți oameni de acolo.

Vineri după-masă am vrut să merg să văd echipa și am vorbit puțin despre ce înseamnă viitorul la această echipă.

Momentan sunt doar discuții, povestim, vorbim despre ceva ce nu este real. Echipa e la nivel de Liga a 4-a în acest moment, iar până nu se știe dacă vor rămâne în Liga a 3-a, va fi destul de greu de organizat.

Așa cum s-a discutat cu mine, cred că s-a discutat și cu alți antrenori. Fiecare încearcă să se organizeze cât mai competent, dar echipa trebuie întâi să știe în ce ligă va fi iar apoi vom putea vorbi de viitor”, a declarat Dacian Nastai, într-o intervenție pentru monitorulcj.ro.

Dacian Nastai (dreapta), alături de președintele Unirii Dej, Adrian Gavriș (stânga) și primarul Morar Costan (centru), în iulie 2025 / Foto: Antrenor Dacian Nastai Facebook

Unirea speră să continue în Liga a 3-a!

Cu toate că a retrogradat în Liga a 4-a din punct de vedere sportiv, dejenii au speranțe că vor fi rechemați în a treia ligă, fiind a treia echipă la care Federația va apela în cazul în care va avea nevoie pentru completarea celor opt Serii.

Dacian Nastai a mai fost antrenorul Unirii Dej timp de nouă etape, în debutul sezonului 2023/2024. Sub comanda fostului tehnician de la FCSB 2 și Unirea Constanța, alb-albaștrii au obținut șapte puncte (două victorii și o remiză), astfel că a fost demis și înlocuit cu Dragoș Militaru. Acela avea să fie ultimul sezon pentru dejeni în eșalonul secund.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: