Emeric Imre, pe versuri de Alin Tișe, la Cluj Folk Fest 2026

Clujeanul Emeric Imre a interpretat o piesă cu versurile scrise de Alin Tișe, la Cluj Folk Fest 2026.

Emeric Imre, pe versuri de Alin Tișe, la Cluj Folk Fest 2026 | Foto: monitorulcj.ro

„Sub pașii ce-au plecat” se numește piesa interpretată de Emeric Imre la Cluj Folk Fest 2026, iar versurile sunt scrise de Alin Tișe, președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj.

Emeric Imre, pe versuri de Alin Tișe, la Cluj Folk Fest 2026

Versurile piesei „Sub pașii ce-au plecat”:

Iubirile nu mor

Și nici nu se întorc

Regretele se sting

Ce greu mi-e fără dor…

Pustiul a rămas

Și-am învățat umil,

Că pasul tău din suflet

Mă joacă vodevil.

Refren:

Eu n-am să te urăsc

Dar noaptea m-a-ntrebat

Dacă mai plânge ziua

Sub pașii ce-au plecat...

2.

Tu nu mai ești aici

dar umbra ta mă ceartă

Respiră colț de sare

din lacrima cea spartă…

Și mai atins de ducă

Când îmi doream să stai

Căderile au țipat

În rănile din Rai...

3.

Când ochii mei te strigă

Tu nu mă vezi deloc

Apune răstignirea

Ce vine la soroc.

Nu vezi că se așterne

Distanță peste noi

Și flacăra se curge

Scânteie printre ploi…

4.

Rămâne timpul gol

Dacă n-avem surâs

Și parcă îți văd ochii

Întorși la mine-n plâns.

Și n-am să te urăsc

Mi-e crezul legământ

În mintea mea e pace

Mi-e pace și-n cuvânt!

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: