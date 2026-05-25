Emeric Imre, pe versuri de Alin Tișe, la Cluj Folk Fest 2026
Clujeanul Emeric Imre a interpretat o piesă cu versurile scrise de Alin Tișe, la Cluj Folk Fest 2026.Emeric Imre, pe versuri de Alin Tișe, la Cluj Folk Fest 2026 | Foto: monitorulcj.ro
„Sub pașii ce-au plecat” se numește piesa interpretată de Emeric Imre la Cluj Folk Fest 2026, iar versurile sunt scrise de Alin Tișe, președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj.
Versurile piesei „Sub pașii ce-au plecat”:
Iubirile nu mor
Și nici nu se întorc
Regretele se sting
Ce greu mi-e fără dor…
Pustiul a rămas
Și-am învățat umil,
Că pasul tău din suflet
Mă joacă vodevil.
Refren:
Eu n-am să te urăsc
Dar noaptea m-a-ntrebat
Dacă mai plânge ziua
Sub pașii ce-au plecat...
2.
Tu nu mai ești aici
dar umbra ta mă ceartă
Respiră colț de sare
din lacrima cea spartă…
Și mai atins de ducă
Când îmi doream să stai
Căderile au țipat
În rănile din Rai...
3.
Când ochii mei te strigă
Tu nu mă vezi deloc
Apune răstignirea
Ce vine la soroc.
Nu vezi că se așterne
Distanță peste noi
Și flacăra se curge
Scânteie printre ploi…
4.
Rămâne timpul gol
Dacă n-avem surâs
Și parcă îți văd ochii
Întorși la mine-n plâns.
Și n-am să te urăsc
Mi-e crezul legământ
În mintea mea e pace
Mi-e pace și-n cuvânt!
