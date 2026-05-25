Zilele Clujului 2026 s-au încheiat cu mișcare, folclor, rock și gastronomie

Cea de-a XIV-a ediție a Zilelor Clujului s-a încheiat duminică seara, 24 mai 2026.

Oamenii au dansat la Zilele Clujului 2026, duminică, 24 mai | Foto: Primăria Cluj-Napoca

Zilele Clujului 2026 s-au încheiat duminică, 24 mai, cu o nouă zi dedicată comunității, prin evenimente pentru toate vârstele organizate în peste 40 de locuri din oraș.

De la sport și folclor, până la concerte, ateliere, expoziții, gastronomie internațională, activități educative și proiecte dedicate familiei, Cluj-Napoca a continuat să fie o scenă deschisă pentru bucuria de a fi împreună.

Ziua a început în Piața Unirii cu mișcare și energie, la Crosul Universităților Clujene. Tot în Piața Unirii, publicul s-a bucurat de Regalul Folcloric, care a adus pe scenă artiști și ansambluri îndrăgite, inclusiv momentul artistic oferit de orașul înfrățit Ungheni, Republica Moldova, în contextul aniversării a 10 ani de înfrățire Cluj-Napoca - Ungheni.

Pe strada Mihail Kogălniceanu, Festivalul Gastronomic Internațional și EthniCity au continuat să aducă împreună gusturi, muzici și tradiții din comunități diverse. Programul a inclus concerte, dansuri multiculturale, momente dedicate patrimoniului cultural palestinian, ucrainean, grecesc, brazilian și latino, precum și activități dedicate aniversării a 50 de ani de înfrățire Cluj-Napoca - Köln.

Parcul Central „Simion Bărnuțiu" a rămas unul dintre principalele puncte de atracție ale zilei, cu Festivalul de Vin, Târgul Meșterilor Populari, Promenada Cărților, ateliere creative și educative, activități pentru mediu, Fun Zone, campania „Adoptă un prieten pe viață", caiac pe Lacul Chios și activități sportive. Seara, scena din parc a găzduit „Rock in the Park", cu momentul aniversar ALTAR XXXV, dedicat celor 35 de ani ai trupei.

În Parcul Feroviarilor, publicul a participat la activități educative și recreative, ateliere IT, Open Robotics Lab, EDUSPHERA - educație imersivă, activități dedicate sănătății și prevenției, Parcul Cosmic și Midday Snack, un moment comunitar dedicat produselor locale și dialogului despre hrană sustenabilă.

Malurile Someșului, la Plaja Grigorescu, au găzduit avanpremiera Vamos a la Playa 2026, cu ateliere pentru copii, activități recreative, dans latino, picnic și muzică. În același timp, Baza Sportivă La Terenuri, Baza Sportivă Gheorgheni, Iulius Parc, Parcul Zorilor și alte spații ale orașului au oferit activități sportive, științifice, educative și de divertisment pentru copii și familii.

Strada Potaissa și Zidul Cetății au continuat să aducă istoria mai aproape de public prin Tabăra Istorică, cu ateliere medievale, demonstrații, jocuri antice, lupte de gladiatori și activități interactive pentru copii. Programul cultural al zilei a fost completat de expoziții, tururi ghidate, proiecții, evenimente la Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor, Cinema Dacia, Cinema Mărăști, MINA Cluj, Cluj Hub, Muzeul Militar, Casa Numaà și alte spații culturale.

Zilele Clujului 2026: Peste 100 de activități în peste 40 de locuri

Ediția din acest an a Zilelor Clujului a adus peste 100 de activități în peste 40 de locuri din oraș, construite împreună cu universități, instituții, organizații neguvernamentale, artiști, comunități locale și parteneri privați. Zilele Clujului rămân o sărbătoare a comunității, a diversității și a energiei care definește orașul.

Zilele Clujului sunt organizate de Primăria și Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, împreună cu partenerii care contribuie la povestea acestei ediții și la bucuria de a fi împreună:

