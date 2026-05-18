Unirea Dej a retrogradat în Liga a 4-a!

Unirea Dej a fost cea mai mare surpriză a ligii secunde în sezonul 2022/2023, atunci când au reușit calificarea în play-off-ul competiției.

Unirea Dej a impresionat în sezonul 2022/2023 | Foto: FC Unirea Dej Facebook

Deși dispuneau de cel mai mic buget din competiție, Unirea Dej a bifat în acea ediție cea mai bună clasare din istoria clubului.

A încheiat play-off-ul pe locul 6, la mică distanță de a ajunge să dispute barajul pentru promovarea în prima ligă. Gruparea ardeleană a retrogradat un sezon mai târziu, iar planurile clubului n-au mai rost revenirea în prim-planul fotbalului românesc.

După plecarea lui Dragoș Militaru și a vechii conduceri, Unirea a devenit o echipă din subsolul eșalonului al treilea. Sezonul acesta a fost, însă, catastrofal pentru dejeni.

Alb-albaștrii au terminat pe locul 6 în play-out și fac parte dintre cele mai slabe 5 echipe în clasamentul tuturor seriilor, astfel că retrogradează în Liga a 4-a.

Cu toate acestea, există șansă că formația să continue tot în al treilea eșalon, însă asta depinde de echipele care promovează din a patra ligă dacă vor primi licența de participare sau nu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: