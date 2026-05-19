Deac i-a spus lui Iuliu Mureșan ce va face după retragere: „Și pentru mine a fost un exemplu” | EXCLUSIV

La 40 de ani, Ciprian Deac a anunțat că se retrage la finalul acestui sezon. Ultimul meci al carierei sale va avea loc vineri, în Gruia, contra lui FC Argeș.

Ciprian Deac se retrage la finalul acestui sezon / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Veteranul din atacul CFR-ului a anunțat luni, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, că „va agăța ghetele în cui” la finalul acestei ediții.

Cu toate că va pune punct carierei de fotbalist profesionist, Deac nu se va despărți de CFR, club la care a petrecut 17 ani și a bifat peste 500 de meciuri.

Într-o intervenție în exclusivitate pentru monitorulcj.ro, Iuliu Mureșan a anunțat oficial că Deac și-a dat acordul să facă parte din staff-ul administrativ al formației din Gruia începând cu sezonul viitor.

Iuliu Mureșan a revenit ca președinte al CFR-ului după plecarea lui Cristi Balaj / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

„L-am adus la CFR de la Dej, în 2005, iar de pe urma lui am avut doar satisfacții. De la început a fost foarte serios în pregătire și în viața de zi cu zi. S-a impus din prima zi.

Apoi, sigur, clubul avea nevoie de bani, așa că l-am vândut pe o sumă frumoasă la Schalke, dar într-un final a revenit tot la Cluj. Este un exemplu pentru orice sportiv, nu doar pentru fotbaliști. Este un exemplu de seriozitate. El e primul la stadion, la 7 și ceva deja e în sală, apoi se antrenează.

De-aceea i-am și propus să rămână în administrația clubului cu mine, cu Cadu, pe care l-am adus. (V-a dat un răspuns?) Rămâne, sigur, când va începe pregătirea va veni la club și va lucra cu noi, se va ocupa de echipă. Ideea mea a fost să aducem câțiva jucători emblematici în cadrul clubului pentru că au inimă pentru club. Și pentru mine a fost un exemplu de muncă, de dăruire.

Sigur că a contat și prezența lui când m-am întors anul trecut. Foarte mult a contat. Mereu m-am bazat pe el - și nu numai eu, că au mai fost conducători. Așa mult muncește încât nu poți să nu-l admiri și să-i dai încredere”, a spus Mureșan pentru monitorulcj.ro.

