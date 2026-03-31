Ce ghinion pentru Lukic! Vestea tristă primită de atacantul lui „U” Cluj înaintea barajului pentru Cupa Mondială

Bosnia și Italia se duelează la Zenica marți seara, de la ora 21:45, pentru un loc la Campionatul Mondial care va avea loc în această vară.

Jovo Lukic, atacantul Universității Cluj / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Pentru acestă acțiune a echipelor naționale, selecționerul Bosniei l-a convocat și pe atacantul Universității Cluj, Jovo Lukic.

Vârful transferat vara trecută de la Universitatea Craiova este golgheterul Superligii în acest moment, cu 16 reușite în 27 de etape disputate.

Sub comanda lui Bergodi, jucătorul a ajuns să traverseze cel mai bun sezon din cariera sa, iar prestațiile sale nu au rămas neobservate. Selecționerul Sergej Barbarez l-a convocat pentru meciurile decisive către Cupa Mondială.

Bosnia a învins Țara Galilor după loviturile de departajare în semifinala barajulu. Lukic a privit din tribună cum echipa sa s-a calificat la duelul decisiv cu Italia pentru turneul final.

Potrivit celor de la sportsport.ba, Lukic nu va fi în lot, însă, nici pentru acest meci, fiind singurul jucător lăsat în afara lotului de către Barbarez.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

