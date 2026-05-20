Curse regulate și frecvențe actualizate. Aeroportul Cluj a publicat programul zborurilor pentru vara 2026

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a anunțat programul actualizat al zborurilor operate de companiile Lufthansa și SWISS pentru perioada mai – octombrie 2026.

Pasagerii care călătoresc spre Germania sau Elveția vor avea la dispoziție curse regulate către München și Zürich. Potrivit orarului publicat de aeroport, Lufthansa va continua să opereze ruta München – Cluj – München aproape zilnic, cu până la trei zboruri pe zi în lunile de vară. Programul include curse operate dimineața, la prânz și seara. Primul zbor Lufthansa ajunge la Cluj în jurul orei 00:30 și pleacă spre München la ora 06:00. O altă cursă aterizează la 13:10 și decolează la 13:50, iar zborul de seară ajunge la Cluj la 17:25 și pleacă la 18:10.

În anumite zile din luna august apare și o cursă suplimentară Lufthansa, operată sub indicativele LH 2626 / LH 2627, cu sosire la Cluj la 17:40 și plecare la 18:25. Conform programului publicat, zborurile Lufthansa sunt operate în majoritatea zilelor săptămânii, iar în multe perioade compania are programate câte trei frecvențe zilnice între Cluj și München.

Începând cu finalul lunii octombrie apar și modificări în orar specifice trecerii în sezonul de iarnă. Unele curse vor avea sosirea la Cluj la ora 00:55 și plecarea la 06:00, iar alte zboruri vor opera cu sosire la 13:40 și plecare la 14:25.

Și compania SWISS va continua să opereze zboruri regulate pe ruta Zürich – Cluj – Zürich. Conform orarului publicat de Aeroportul Cluj, cursele SWISS vor fi operate de două ori pe săptămână, în principal joia și duminica. În lunile iulie, august și septembrie, zborurile SWISS au programate sosiri la Cluj la ora 10:00 și plecări la 10:45 sau, în alte zile, sosiri la 14:50 și plecări la 15:35. În luna octombrie apar mici ajustări și în cazul companiei elvețiene. Unele curse vor avea sosirea programată la 14:30 și plecarea la 15:15, iar spre finalul lunii anumite zboruri vor opera cu sosire la 10:10 și plecare la 10:55.

