Transylvania Green Energy Forum: Securitatea energetică în contextul crizei carburanților și integrarea regenerabilelor, pe agenda celei de-a patra ediții desfășurate săptămâna viitoare la Cluj

Cluj-Napoca găzduiește în perioada 26–27 mai 2026 cea de-a patra ediție a Transylvania Green Energy Forum, un eveniment care invită la masa dezbaterilor reprezentanți ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic.

Deschiderea Transylvania Green Energy Forum 2025, cel mai important eveniment regional dedicat energiei verzi

Agenda din acest an reflectă direcțiile majore de dezbatere de la nivel mondial și aduce în prim-plan teme precum:

*securitatea aprovizionării cu energie și combustibil,

*presiunea asupra rețelelor de transport și distribuție,

*costurile tranziției energetice,

*accesul la finanțare,

*reglementarea pieței,

*accelerarea proiectelor de investiții și rolul instituțiilor în funcționarea sistemului energetic.

Discuțiile includ și subiecte legate de dezvoltarea producției distribuite, integrarea regenerabilelor, infrastructura critică și echilibrul dintre diferitele tehnologii de producție de energie.

Printre speakerii confirmați se regăsesc:

*Mircea Abrudean, Președinte Senatul României

*George Niculescu, Președinte Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

*Antal István-Lorant, senator, Președinte Comisia pentru Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale

*Bende Sándor, Președinte Comisia pentru Industrii și Servicii Camera Deputaților

*Mihaela Frăsineanu, Consilier de Stat Cancelaria Prim-Ministrului

*Alexandru Avram, Secretar General Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

*Andrei Corlan, Comisar General Garda Națională de Mediu

*Ovidiu Cîmpean, membru Camera Deputaților

*Maria Forna, Prefect, Instituția Prefectului Județul CLUJ

*Mihaela Suciu, Director General Distribuție Energie Electrică Romania

*Dragoș Roibu, Director General Nuclearelectrica SERV

*Florin Pop, Director General Energobit

*Bogdan Costaș, Director General TAROM

*Mihaela Coroiu, Executive Board Member & CCO Electro-Alfa International

*Ioan Barbu, Director Regional Transilvania Eximprod Engineering

*Roxana Gureanu, CEO Parapet

*Hanaan Yaseen-Baciu, Strategy and Sustainability Manager Pro TV

*Daniel Apostol, Director General Federația Patronală a Energiei

*Raluca Covrig, Director Afaceri Publice & Comunicare Federația Patronală a Energiei

*Lorena Novac, partener Ijdelea & Associates

*Dumitru Chisăliță, Președinte Asociația Energia Inteligentă

*Remus Ștefureac, CEO & Foundee INSCOP Research

*Gheorghe-Vlad Nistor, Director General Institutul Diplomatic Român

*Dan Sultănescu, CEO & Founder NewsVibe Technologies

*Dr. Ing. Argentina Tătaru, Consilier Director General SNTGN Transgaz SA

*Natalia Ciobanu, PhD, Social-Ecological Sustainability Indicathor.com

*Cristian Arteni, Manager Vânzări Soluții Eficiență Energetică PPC Romania

*Christian Leone, CEO Waldevar Holding

*Sergiu Vasilie, Sustainability Senior Manager EY Romania

Evenimentul este moderat de jurnalista Mădălina Dobrovolschi.

Platformă de dialog, soluții pentru viitor

Transylvania Green Energy Forum și-a consolidat în ultimii ani poziția ca platformă de dialog pentru teme esențiale din energie, devenind un spațiu în care deciziile, strategiile și perspectivele industriei sunt discutate direct de către actorii implicați în mod activ în evoluția pieței.

Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale.

Evenimentul programat săptămâna viitoare, care va avea loc la Grand Hotel Italia, promite discuții despre cum se poate transforma energia verde într-o soluție viabilă pentru comunități, companii și instituții publice.

