START Zilelor Clujului 2026. Viceprimar Dan Tarcea: „Ne vedem în oraș”.

Zilele Clujului iau startul astăzi, joi, 21 mai 2026 și durează până duminică, 24 mai. Este cea de-a 14-a ediție.

Zilele Clujului 2026 încep joi, 21 mai 2026 | Foto: Captură de ecran Facebook, Dan Ștefan Tarcea

„Start Zilelor Clujului. De astăzi (21 mai 2026 - n. red) și până duminică, în Cluj-Napoca vor avea loc peste 100 de evenimente organizate în mai mult de 40 de locații din oraș”, a anunțat viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, joi dimineața, 21 mai 2026, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

În aceste patru zile, la Cluj-Napoca urmează:

concerte

paradă

spectacole

activități pentru copii și familii

festival gastronomic internațional

evenimente sportive

teatru

jazz

Opera Aperta

spectacol de drone și video mapping

Potrivit viceprimarului, Piața Unirii, Parcul Central, Kogălniceanu, Potaissa, Universității, Piața Muzeului și multe alte zone din Cluj vor găzdui evenimente dedicate comunității și tuturor celor care vor să se bucure de atmosfera Zilelor Clujului.

Viceprimar Dan Tarcea: „Zilele Clujului ne aduc mai aproape unii de alții”

„Timp de 4 zile, aproape oriunde mergi prin Cluj-Napoca vei da peste muzică, oameni faini, evenimente și atmosferă pe care doar la Zilele Clujului o găsești, dar cred că cel mai special lucru la sărbătoarea orașului este faptul că reușește, în fiecare an, să ne aducă mai aproape unii de alții. Ne vedem prin oraș, la Zilele Clujului!”, a conchis Dan Tarcea.

Piața Unirii, 21 mai 2026

17.00-21.00 - Photobooth: Infopoint turistic - Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Cluj

Infopoint turistic - Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Cluj 16.00-20.00 -Animație stradală: Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică 16.00-21.00 - Animație stradală: Teatrul Magic Puppet

Teatrul Magic Puppet 20.30 - Seară de Teatru: Chirița în concert Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

Strada Universității, 21 mai 2026

16.00-16.40 - Moment artistic Fantasya Carousel: Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică 17.00-17.45 - Moment artistic Concertia: Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică 18.00-22.00 - City Jazz Hub: 18.00-18:30 | 19.30–20.00 | 21.30–22.00 City Jazz Hub - coordonator Dima Belinski

AICI puteți consulta programul complet pentru Zilele Clujului 2026.

Zilele Clujului sunt despre oameni, generații și energia unui oraș care se bucură împreună. Pentru că vârsta nu oprește dansul, curiozitatea și dorința de a fi parte din viața comunității.

