Mark Rutte, după intervenția unui F-16 românesc în Estonia: „Este exact genul de situație pentru care ne antrenăm și ne pregătim”

NATO trebuie să fie pregătită pentru noile realități ale războiului modern, transmite șeful Alianței Nord Atlantice.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, conferință de presă susținută înaintea reuniunii miniștrilor afacerilor externe ai NATO, Bruxelles, Belgia, 20 mai 2026|Foto: NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Bruxelles, în conferința de presă premergătoare reuniunii miniștrilor de externe ai Alianței, care va avea loc joi și vineri la Helsingborg, Suedia, că NATO trebuie să fie pregătită pentru noile realități ale războiului modern, în special pentru amenințarea reprezentată de drone.

Oficialul a făcut referire la intervenția de marți a unui avion de vânătoare F-16 românesc, aflat în misiunea NATO de poliție aeriană în regiunea baltică, unde a doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al Estoniei.

Potrivit acestuia, astfel de situații reprezintă exact tipul de scenarii pentru care Alianța se pregătește în prezent.

„Acesta este exact genul de situație pentru care ne antrenăm și ne pregătim”, a transmis secretarul general al NATO, potrivit Agerpres.ro

Rutte a subliniat că NATO își adaptează constant capabilitățile pentru a răspunde amenințărilor emergente. El a adăugat că lecțiile învățate din războiul din Ucraina, unde utilizarea dronelor a devenit un element central al conflictului, sunt integrate în modul în care Alianța își dezvoltă sistemele de apărare.

Consolidarea apărării aeriene și a capacităților anti-dronă

„În ceea ce privește întrebarea mai largă despre cum putem contracara cel mai bine dronele, acest lucru depinde, desigur, de situație - de contextul în care ai nevoie de avioane de luptă sau de alte sisteme. Dar, în general, așa cum știți, partea de est a flancului nu înseamnă doar reunirea tuturor capabilităților noastre. Trebuie să învățăm toate lecțiile din Ucraina, din războiul cu drone. Ucraina luptă cu succes împotriva Rusiei și trebuie să integrăm aceste lecții în sistemele, modelele și abordarea NATO. Pentru că, în cele din urmă, trebuie să fim conștienți de un fapt: modul de a duce războiul s-a schimbat, iar Ucraina ne arată asta”, a declarat Rutte, conform înregistrării video a conferinței de presă postate pe site-ul NATO.

Rutte a reiterat că prioritatea organizației este consolidarea apărării aeriene și a capacităților anti-dronă pe flancul estic, precum și îmbunătățirea coordonării între statele membre pentru a răspunde rapid unor astfel de situații

