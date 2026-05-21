U-BT Cluj, calificată pentru a șasea oară la rând în finala Ligii Naționale de Baschet Masculin

U-Banca Transilvania Cluj a învins SCM U-Craiova și în cel de-al treilea meci din semifinalele Ligii Naționale de Baschet Masculin (LNMB) și s-a calificat pentru a șasea oară în finala competiției.

U-Banca Transilvania a închis seria cu SCM U Craiova, după ce se impus pe teren propriu cu 103-83, miercuri, 20 mai 2026, în BTarena, în al treilea meci din semifinalele LNBM.

„Studenții” îi vor întâlni pe rivalii de la CSM Oradea, în lupta pentru al șaselea titlu consecutiv.

Înainte de startul partidei, Richard și compania au intrat cu căței în brațe la prezentarea celor două loturi, alăturându-se inițiativei „Adoptă un prieten pe viață”, lansată de Primăria Cluj-Napoca și partenerii săi.

Mitchell Creek a fost cel mai bun om al clujenilor, cu 24 de puncte și 5 recuperări. Dusan Miletic s-a remarcat cu 12 p, 9 rec, Daron Russell cu 13 p, 7 pase decisive, iar Iverson Latrell Molinar Jones, cu 14 p, 5 rec, 5 pd.

U-BT Cluj-Napoca o va înfrunta pe CSM CSU Raiffeisen Oradea în finală, pentru a patra oară la rând, clujenii având deja trei titluri consecutive. Finala se va juca după sistemul cel mai bun din cinci partide, primele două sunt programate la Oradea, pe 26 și 28 mai 2026.

„Ne-am făcut datoria, cred că a fost un meci pe care l-am controlat de la un capăt la celălalt. Cel mai important lucru este că ne-am calificat în finală și că nu avem accidentări. Această serie a trecut, este deja istorie, și începem să ne pregătim mental pentru finala cu Oradea”, a declarat Mihai Silvășan, antrenor principal U-Banca Transilvania, la finalul meciului.

