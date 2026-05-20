Accident rutier grav la Poieni: Victimă descarcerată, transportată cu elicopterul SMURD la spital

Accident rutier grav la Poieni: Victimă descarcerată, transportată cu elicopterul SMURD la spital|Foto: ISU Cluj

Pompierii din Huedin au intervenit miercuri seara la un grav accident rutier produs pe drumul european E60, pe raza localității Poieni.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD. Echipajele de intervenție au găsit un autocamion și două autoturisme avariate în urma impactului.

O femeie, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a rămas încarcerată într-unul dintre autoturisme. Victima a fost extrasă de pompieri cu ajutorul echipamentelor speciale, astfel încât leziunile suferite să nu fie agravate în condițiile în care prezenta multiple traumatisme și se afla în stare de inconștiență.

La intervenție a fost solicitat și elicopterul SMURD din Târgu Mureș, pentru transportul victimei la UPU Cluj.

De asemenea, un bărbat de aproximativ 60 de ani a primit primul ajutor calificat la fața locului, fiind ulterior transportat de echipajul SMURD la Spitalul din Huedin. Potrivit primelor evaluări, acesta era conștient și cooperant.

O altă femeie a fost consultată de paramedici, însă a refuzat transportul la spital.

Cum s-a produs accidentul?

„Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că o femeie de 50 de ani, din județul Bihor, care conducea un autoturism dinspre Huedin înspre Poieni, pe fondul altor preocupări de natură a-i distrage atenția, ar fi pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule care circula din sensul opus de mers, condus de un bărbat de 30 de ani, din județul Bihor”, potrivit IPJ Cluj.

În urma impactului autoturismul condus de femeie a fost proiectat într-un alt autoturism care circula în spatele ansamblului de vehicule, la volanul căruia se afla un bărbat de 66 de ani, din județul Timiș.

În urma evenimentului, o femeie de 43 de ani, pasageră în autovehiculul condus de femeia de 50 de ani, a necesitat îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

La intervenție au participat efective din cadrul ISU Cluj, precum și un elicopter SMURD, pentru acordarea asistenței medicale de urgență.

