Zoo Park România revine la Cluj-Napoca pentru al doilea an consecutiv (P)

Peste 50 de animale exotice și o experiență unică în România — să hrănești un elefant adevărat.

După succesul uriaș din Bistrița, Satu Mare și Baia Mare, Zoo Park România ajunge la Cluj-Napoca pentru al doilea an consecutiv, aducând o experiență unică și emoționantă pentru copii și părinți deopotrivă. Zoo Park își deschide porțile vineri, 15 mai 2026, de la ora 14:00, la fosta locație Cora de pe B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 142, și va rămâne la Cluj-Napoca până pe 1 iunie 2026 — Ziua Copilului.

O experiență rară: hrănește un elefant adevărat

Zoo Park este singurul loc din România unde copiii pot hrăni un elefant. O activitate educativă și spectaculoasă, posibilă în lume doar în câteva destinații exotice precum Thailanda sau Bali.

„Reacțiile copiilor sunt de nepreţuit. Mulți dintre ei nu au văzut niciodată un elefant de aproape, iar când reușesc să-l hrănească, emoția este copleșitoare.” — Organizatorii Zoo Park

Peste 50 de animale exotice

Vizitatorii vor putea admira peste 20 de specii de animale exotice:

Elefanți

Zebre

Cămile

Canguri

Bizoni

Aligatori

Țestoase uriașe

Lame și măgăruși

Maimuțe

Ponei

Focă — deja preferata celor mici

Pe lângă zona de animale, copiii se pot bucura de plimbări cu poneii contra cost, tobogane gonflabile gratuite și un parc de joacă pentru copii amenajat lângă Zoo Park.

Program și prețuri accesibile

Perioada: 15 mai – 1 iunie 2026

Locație: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 142, Cluj-Napoca (fostul centru comercial Cora)

Program de vizitare:

Luni–Vineri: 14:00 – 20:00

Weekend și sărbători: 10:00 – 20:00

Preț bilete:

Adulți: 60 lei

Copii (2–16 ani): 40 lei

Copii sub 2 ani: GRATUIT

Plimbare ponei: 20 lei

Bunăstarea animalelor — transparență totală

Animalele de la Zoo Park România au toate autorizațiile legale necesare și beneficiază de îngrijire veterinară permanentă. Nu sunt ținute în cuști și au fost salvate din foste circuri care și-au încetat activitatea sau s-au născut în captivitate — nu ar putea supraviețui în sălbăticie. Animalele nu sunt forțate să facă spectacole sau exerciții.

„Animalele noastre nu provin din junglă. Nu știu să vâneze și nu ar putea supraviețui în sălbăticie. Scopul nostru este să le oferim o viață sigură și demnă, cu hrană, îngrijire și afecțiune. Sunt animale care provin din foste circuri și care nu ar supraviețui în junglă.” — Reprezentanții Zoo Park

Fiecare bilet cumpărat contribuie direct la hrana, îngrijirea veterinară și bunăstarea acestor animale.

Despre Zoo Park România

Zoo Park România este un parc mobil de animale exotice care călătorește prin orașele României, oferind familiilor o experiență educativă și interactivă unică. În 2026, turneul a inclus deja Bistrița, Satu Mare, Baia Mare și Zalău, iar după Cluj-Napoca echipa pornește spre Suceava și apoi într-un turneu prin Moldova.

