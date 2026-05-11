La 15 ani visează la debutul la CFR: „Țineți minte acest nume, o să joace sezonul viitor”

Emanuel Ilaș, goalkeeper la grupele de juniori ale CFR-ului, se anunță a fi unul dintre viitorii portari din Superligă

Emanuel Ilaș, portarul de viitor al CFR-ului / Foto: Emi Ilaș Facebook

La doar 15 ani, tânărul goalkeeper este printre remarcații de la categoria sa de vârstă, având o prezență constantă în loturile naționale la categoria sa de vârstă.

Crescut de la 9 ani în curtea Academiei Luceafărul, Ilaș a făcut pasul către CFR Cluj în vara trecută odată cu parteneriatul încheiat între cele două cluburi.

Marius Stan, directorul clubului care l-a crescut, are o previziune îndrăzneață legată de viitorul său în fotbal. Impresionat de calitățiile sale, Stan este de părere că portarul va debuta încă din sezonul viitor în echipa mare a formației din Gruia.

Ilaș (primul de la stânga la dreapta) se antrenează cu echipa mare a CFR-ului la doar 15 ani / Foto: Emi Ilaș Facebook

Nu ar fi o premieră pentru ardeleni, care în urmă cu două sezoane l-au introdus pe teren la un meci din prima ligă pe Alexandru Radu, când băiatul avea 16 ani.

„La CFR este un jucător de viitor. E portar: Ilaș Emanuel, țineți minte acest nume! Recent a făcut 15 ani, dar de la 14 ani l-a luat Pancu la echipa mare. E senzație! E portarul titular al României U15. El e din Suceava. De la 9 ani l-au lăsat părinții să vină la Cluj.

Fratele meu și cu mine avem grijă de el, au avut părinții lui încredere în noi să-l lase să vină la 600 km depărtare de casă. Copilul e senzație. Am încredere că o să-l debuteze anul viitor la echipa mare. E monitorizat de mai multe cluburi din Europa”, a spus Marius Stan, directorul clubului Luceafărul, pentru Prima Sport.

