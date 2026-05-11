Intervenție pe Lacul 1 din Gheorgheni. Viceprimar Dan Tarcea: „Acționăm din timp, ca să prevenim”.

Primăria Cluj-Napoca a decis să intrevină mai repede anul acesta pe lacul 1 din cartierul Gheorgheni.

Anul trecut, Primăria Cluj-Napoca a intervenit în luna iunie, pe lacul 1 din cartierul Gheorgheni, după ce au apărut algele și mirosul neplăcut.

„Lacul 1 din cartierul Gheorgheni nu este doar un lac. E unul dintre locurile în care mii de clujeni ies zilnic la plimbare, la sport sau să petreacă timp cu familia. De aceea am decis ca anul acesta să intervenim mai repede aici, înainte ca situația să ajungă la nivelul de anul trecut, când algele au început să se descompună și mirosul a devenit deranjant. Acționăm din timp, ca să prevenim”, a anunțat viceprimarul Dan Tarcea, luni, 11 mai 2026, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit viceprimarului, aceste locații precum lacul 1 din Gherorgheni trebuie întreținute constant.

„De aceea încerc să fiu cât mai mult în teren, pentru că doar așa pot observa la timp unde trebuie intervenit și ce trebuie făcut mai repede. Cred că un oraș bine întreținut se construiește și prin atenția la lucrurile pe care oamenii le folosesc zi de zi”, a mai spus Dan Tarcea.

Viceprimarul a mai precizat că multe dintre problemele pe care reușește să le rezolve pornesc exact de la mesajele și comentariile primite de la clujeni.

El i-a încurajat pe cetățeni să îi semnaleze în continuare lucruri care cred că trebuie îmbunătățite în oraș.

