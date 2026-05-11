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Zi noroasă cu șanse de ploaie la Cluj. Prognoza meteo 11 mai 2026.

Meteorologii au anunțat șanse de ploaie la Cluj-Napoca, luni 11 mai 2026.

Meteorologii au anunțat ploaie la Cluj-Napoca, luni, 11 mai 2026 | Foto: monitorulcj.ro Meteorologii au anunțat ploaie la Cluj-Napoca, luni, 11 mai 2026 | Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

Temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius, la Cluj-Napoca, astăzi, luni, 11 mai 2026.


 

 


Minima zilei va fi de 8 grade Celsius, potrivit ANM.

Cerul va fi temporar noros, iar meteorologii au anunțat ploaie moderată și descărcări electrice.


Viteza vântului va fi de 8 metri pe secundă.

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