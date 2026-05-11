Armistițiul de trei zile anunțat de Donald Trump a fost încălcat de Rusia și Ucraina

Armistițiul de trei zile anunțat de Donald Trump între Rusia și Ucraina nu a fost respectat, cele două tabere acuzându-se reciproc de încălcarea încetării focului.

Autoritățile de la Kiev au anunțat că atacurile rusești au continuat în mai multe regiuni ale Ucrainei. Câte o persoană a fost ucisă în regiunile Zaporojie, Dnipropetrovsk și Herson.

Trei persoane au murit în urma unor atacuri cu drone rusești asupra zonelor apropiate de linia frontului, iar de sâmbătă dimineață s-au înregistrat peste 200 de confruntări militare.

În timp ce Washingtonul încearcă să medieze un acord de pace, atacurile cu drone și confruntările armate de pe front au continuat aproape fără oprire, conform ziare.com.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a redus atacurile aeriene de amploare, însă a continuat ofensiva pe anumite sectoare ale frontului unde trupele ruse încearcă să avanseze.

„Cu alte cuvinte, armata rusă nu respectă nicio pauză pe front și nici măcar nu încearcă în mod special să o facă”, a afirmat Zelenski în mesajul său de seară.

Moscova acuză Kievul că a încălcat armistițiul

La rândul său, Ministerul rus al Apărării a susținut că Ucraina a încălcat armistițiul și a anunțat că sistemele de apărare ruse au doborât 57 de drone ucrainene în ultimele 24 de ore.

Oficialii ruși au transmis că armata a „răspuns cu aceeași monedă” pe front, în timp ce luptele continuă pe linia de contact de aproximativ 1.200 de kilometri.

În paralel, Volodimir Zelenski a declarat că se așteaptă ca Statele Unite să garanteze realizarea unui schimb de 1.000 de prizonieri de război de fiecare parte, măsură inclusă în acordul negociat.

Atacuri și victime în mai multe regiuni din Ucraina

Autoritățile de la Kiev au anunțat că atacurile rusești au continuat în mai multe regiuni ale Ucrainei. Câte o persoană a fost ucisă în regiunile Zaporojie, Dnipropetrovsk și Herson.

În regiunea Harkov, guvernatorul Oleh Sîniehubov a transmis că opt persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite în urma atacurilor cu drone asupra orașului și localităților din apropiere.

Alte șapte persoane, printre care și un copil, au fost rănite în regiunea Herson după atacuri cu drone și artilerie.

Serviciile de urgență ucrainene au mai anunțat că o dronă rusească a lovit un vehicul de intervenție în regiunea Dnipropetrovsk, iar un șofer de 23 de ani a fost rănit.

Forțele aeriene ucrainene au precizat că Rusia a lansat în timpul nopții 27 de drone cu rază lungă de acțiune, toate fiind interceptate de apărarea antiaeriană.

Negocierile de pace rămân blocate

În ciuda eforturilor diplomatice susținute de SUA, negocierile de pace dintre Kiev și Moscova sunt în continuare într-un impas.

Rusia continuă ofensiva pentru ocuparea completă a regiunii Donețk și cere Ucrainei să renunțe la controlul asupra teritoriului înainte de orice acord privind încetarea războiului.

Un alt punct sensibil în negocieri rămâne controlul asupra centralei nucleare din Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, aflată sub ocupație rusă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că pacea în Ucraina este „foarte departe”, în timp ce Vladimir Putin a afirmat că războiul „se apropie de sfârșit”.

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a anunțat că emisarul special american Steve Witkoff și Jared Kushner vor merge în curând la Moscova pentru continuarea negocierilor.

