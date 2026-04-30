CFR Cluj, aproape de prima lovitură a verii! Neluțu Varga trebuie să scoată din buzunar un sfert de milion de euro

CFR Cluj vrea să-l transfere pe Marian Huja (26 de ani) la finalul sezonului, el fiind acum împrumutat de la Pogon Szczecin.

Marian Huja este împrumutat la CFR până la finalul sezonului / Foto: Mădălina Ivan

Ardelenii ar vrea să-l cumpere pe fostul jucător al Petrolului la finalul sezonului, fiind titular de bază în echipa lui Daniel Pancu.

Pentru asta, însă, CFR trebuie să plătească o sumă de transfer - 250.000 de euro. Fundașul și-ar dori să rămână în Gruia și în sezonul viitor.

„Oferta de la CFR, din iarnă, a avut cel mai mult sens și n-a trebuit să mă gândesc prea mult. Da, mi-aș dori să joc la Cluj și în sezonul următor, e un proiect interesant pentru mine.

Da, încă sperăm la titlu. Toată lumea știe că e posibil, dar obiectivul principal este momentan o clasare în primele trei.

Dacă vom câștiga titlul, ar fi un prim trofeu pentru mine, ar fi ceva special. Am venit să ajut echipa, însă, așa cum am spus, top 3 este obiectivul principal. Experiența de la CFR este foarte bună până acum. M-am acomodat bine la echipă, îmi place mult orașul și mă simt bine aici.

E prima dată când joc play-off-ul, deci e o altă experiență pentru mine. Când am ajuns, nimeni nu se aștepta să fim unde suntem. Eu mă simt bine, simt că am evoluat de când am ajuns și vom vedea ce se va întâmpla în vară”, a spus Marian Huja, potrivit Sport.ro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: