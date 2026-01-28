Lovitura deceniului în fotbalul românesc: Chivu este dorit de Real Madrid!

Ar fi cea mai importantă lovitură pentru fotbalul românesc din ultimii 10 ani: Cristi Chivu (45 de ani) este pe lista celor de la Real Madrid pentru postul de antrenor principal!

După ce l-au demis pe Xabi Alonso la începutul acestui an, madrilenii l-au numit interimar pe Alvaro Arbeloa, însă Florentino Perez, președintele clubului, își dorește un antrenor principal de calibru, care să poată continua măreția gigantului în Europa.

Astfel, pe lista celor care vor fi contactați în vară de clubul blanco se află și Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, anunță Gazeta Sporturilor.

Milanezii au parte de un sezon de excepție până acum: primul loc în Serie A, cu cinci puncte avans peste locul secund, și calificați în faza următoare a Ligii Campionilor.

Sub comanda românului, Inter a impresionat în această ediție prin jocul consistent prestat la fiecare partidă, astfel că tehnicianul aflat la a doua experiență ca principal a intrat în vizorul celor mai mari echipe ale Europei.

Dacă se va ajunge la o înțelegere cu Real Madrid, numirea sa pe banca „galacticilor” va fi o adevărată premieră: va fi primul antrenor român aflat pe banca grupării care are în palmares nu mai puțin de 15 triumfuri în Liga Campionilor.

Doar Gică Hagi a mai evoluat pentru madrileni, ca jucator între 1990 și 1992, timp în care a disputat 84 de meciuri și a marcat 20 de goluri în toate competițiile.

I-a refuzat ca jucător

Nu este pentru prima oară când Real Madrid încearcă să-l aducă pe Chivu pe Santiago Bernabeu. În 2007, când înțelegerea sa cu AS Roma a ajuns la final, fostul fundaș a fost pe lista celor de la Real și Barcelona, însă a optat să joace pentru Inter, echipă de la care urma să se și retragă și alături de care a câștigat Liga Campionilor, în 2010.

Chivu a început fotbalul la Reșița, iar în 1998 a ajuns la Universitatea Craiova pentru 225.000 de euro. După trecerea din 1998 de la Reșița la Universitatea Craiova, Cristi Chivu a plecat din Bănie după numai un an și a semnat cu Ajax, în schimbul a 2,5 milioane de euro.

În 2003 a ajuns la AS Roma pentru 18 milioane de euro, iar în 2007 la Inter, pentru 16 milioane de euro. În 2014, românul și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist.

Criticat de Jose Mourinho!

În urma cu doar câteva zile, Chivu a fost ținta unor atacuri lansate de către fostul său antrenor, Jose Mourinho. Portughezul a criticat decizia cluburilor mari de a angaja antrenori tineri, la început de drum în detrimentul celor cu experiență.

„Când AC Milan l-a numit pe Max Allegri, Juventus pe Luciano Spalletti sau AS Roma pe Gasperini, pentru mine nu au fost deloc surprize. Pentru mine singurele surprize sunt atunci când tehnicienii fără un nume în spate au oportunitatea de a antrena cele mai bune echipe din lume. Astea sunt surprizele adevărate pentru mine”.

Replica lui Chivu nu a întârziat să apară. Românul i-a răspuns elegant fostului său mentor, la finalul meciului câștigat cu Pisa, scor 6-2. „Deși experiența mea e acumulată în sectorul de tineret și cineva îmi poate contesta experiența.

În ciuda zgomotului pe care îl fac atât prietenii, cât și dușmanii noștri, noi continuăm să muncim din greu pentru ca echipa să devină una competitivă și să își îndeplinească obiectivele”.

