Radu Constantea a anunțat un nou transfer la „U” Cluj: „A semnat! Vine din vară!”

Universitatea Cluj pregătește strategia pentru sezonul viitor.

Radu Constantea este președintele Universității Cluj | Foto: Radu Constantea Facebook

 

 


 

Președintele clubului, Radu Constantea, a anunțat că ardelenii au ajuns la un acord cu un nou jucător pentru ediția viitoare.


 

Este vorba despre Friday Adams, fundașul lateral al celor de la FC Botoșani, care va ajunge pe Cluj Arena la finalul acestei ediții.


„Ne aşteaptă o nouă finală. Sper ca de data această să reuşim s-o şi câştigăm, dacă ne gândim la ultima finală pierdută la Sibiu, în 2023. Cred că va fi o sărbătoare pentru suporterii noştri şi sper să se încheie cu o victorie a noastră.

(Ce adversar vă doriţi în finală? n.red) Nu mă gândesc, ambele echipe sunt extrem de puternice. Dinamo sau Craiova... nu este mare diferenţă. (Se poate eventul? n.red) Suntem departe, nu ne gândim, prima oară am ajuns în finală şi în campionat mai sunt cinci etape, deci nu ne gândim la această posibilitate


Nu, sunt jucători care evoluează în campionatul din China, cu salarii foarte mari. La ora actuală, nu putem discuta despre un asemenea nivel, ca Universitatea Cluj să-şi permită să se gândească la genul ăsta de jucători. 

(Friday Adams e, până acum, singurul transfer pentru sezonul următor? n.red) Da, da. A semnat deja, e jucătorul nostru din vară”, a spus Radu Constantea, potrivit Sport.ro.


