U-BT, duel decisiv în Liga Națională!

U-Banca Transilvania revine în BTarena joi, 30 aprilie, de la ora 18:00, pentru meciul 3 din sferturile de finală, împotriva celor de la CSU Sibiu.

U-BT Cluj-Napoca / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

„Alb-negrii” au șansa de a închide seria din „Derby-ul Transilvaniei” la primul meci din actuala stagiune a LNBM jucat în fața propriilor fani. Ardelenii conduc cu 2-0 la general după meciurile jucate în deplasare în 24 și 26 aprilie.

În cazul unui succes, U-Banca Transilvania se va califica în semifinalele competiției, acolo unde o va întâlni pe câștigătoarea dintre CSO Voluntari și SCMU Craiova. Dacă CSU Sibiu va face 2-1 la general, cele două formații se vor duela din nou sâmbătă, 2 mai, tot în BTarena.

„Ne așteptăm la un nou meci fizic din partea lor, însă, din punctul nostru de vedere, ne dorim foarte mult să terminăm această serie. Pentru asta va trebui să fim extrem de concentrați și să jucăm un baschet bun, să plimbăm mingea și să găsim aruncări bune.

Nu dorim să mai lungim această serie și asta le-am transmis și băieților, că e foarte mare nevoie ca ei să fie 100% pregătiți din punct de vedere mental și fizic pentru a încheia această serie încă de joi. Karel nu va putea juca din cauza accidentării, iar Miron și Cepoi sunt plecați cu echipa U18 la Turneul Final”, a spus Mihai Silvășan înaintea partidei.

