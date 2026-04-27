U-BT Cluj, la o victorie distanță de semifinalele Ligii Naționale. Mihai Silvășan: „Respect suporterii care m-au înjurat”.

U-Banca Transilvania Cluj a câștigat și cel de-al doilea meci la Sibiu și este la o victorie distanță de calificarea în semifinalele Ligii Naționale de baschet.

U-BT Cluj, victorioasă în cu CSU Sibiu

Campioana U-BT Cluj-Napoca se află la o singură victorie de calificarea în semifinalele Ligii Naționale de baschet masculin, după victoria obținută duminică seara, 26 aprilie 2026.

U-Banca Transilvania și-a adjudecat și meciul al doilea al seriei cu CSU Sibiu, scor 84-87, și a făcut un pas important spre calificarea în semifinale.

Într-o partidă intensă, cu multiple răsturnări de situație, clujenii au avut nervii mai tari în momentele decisive.

„În primul rând felicitări și respect echipei din Sibiu pentru lupta de care au dat dovadă. Au fost puternici, au fost un adversar pe măsură până în acest moment. Ne așteptam la acest lucru, iar obiectivul meu a fost să țin echipa cât mai motivată posibil. Cred eu că am început bine, nu am avut o mentalitate greșită la început, însă am intrat puțin moi în sfertul 3 și le-am oferit câteva oportunități de a înscrie coșuri ușoare, după care au prins încredere și ne-au făcut viața grea. Până la urmă am venit aici să luăm două victorii, ne-am atins obiectivul și mergem înainte. Nu considerăm că e încheiată seria. Vom fi pregătiți pentru meciul din 30 aprilie, de la Cluj. Respect suporterii Sibiului și chiar îi respect și pe aceia care m-au înjurat pentru că sunt pătimași și țin la echipa lor, deci pălăria jos și tot respectul, pentru că avem nevoie de astfel de săli în România”, a declarat Mihai Silvășan, antrenor principal U-BT, la finalul celui de-al doilea meci cu Sibiu.

„Alb-negrii” vor reveni pe teren propriu joi, 30 aprilie 2026, de la ora 18.00, în BTarena, pentru meciul 3 din „Derby-ul Transilvaniei”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

