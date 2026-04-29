Schimbări importante la CFR! Marian Copilu revine în club pentru a readuce echipa în Champions League

Neluțu Varga, patronul CFR-ului, pregătește schimbări importante în conducerea clubului începând cu sezonul viitor.

Marian Copilu pleacase de la CFR în 2021

Continuă măsurile importante luate de Neluțu Varga pentru a redresa CFR-ul!

După ce a renunțat, pe rând, la Cristi Balaj și Marius Bilașco și i-a cooptat în conducerea clubului pe Iuliu Mureșan, Ricardo Cadu și Ionuț Ivașcu, omul de afaceri se pregătește de încă o mutare importantă.

Potrivit ProSport, Varga a bătut palma cu Marian Copilu, cel care a ocupat funcția de președinte în perioada 2017-2021, și va deveni noul director executiv al echipei.

„Se schimbă organigrama. Iuliu Mureșan, președinte, Marian Copilu va fi director executiv și Ionuț Ivașcu va fi consilierul meu personal.

L-am cooptat și pe Cadu, care are multe conexiuni și are o legătură strânsă cu istoria lui CFR, așa că știe ce avem nevoie. A vorbit și cu Pancu și împreună cu Marian, cu Ionuț și cu Iuliu vor găsi soluții ca să întărim echipa.

Va fi mult mai bine și ridicăm ștacheta. Vor fi și mai mulți bani și nu vor mai exista probleme. Sunt deciziile mele și sunt convins că CFR va fi mult mai puternic de acum încolo”, a spus Varga, potrivit sursei citate, care nu renunță la visul de a vedea echipa în Champions League, cea mai importantă competiție interclubului din Europa.

A plecat cu scandal

Marian Copilu revine, așadar, la clubul alături de care a cunoscut succesul ca om de fotbal. El a contribuit la toate cele cinci titluri ale CFR-ului din perioada 2018-2022, însă a plecat cu scandal de la echipă.

În 2021, în urma eliminării CFR-ului din preliminariile Europa League de către Steaua Roșie Belgrad, Copilu a fost implicat într-o bătaie generală la finalul meciului din Gruia și a plecat de la echipă alături de Ivașcu și de antrenorul echipei de la acea vreme, Marius Șumudică.

