Louis Munteanu, impresionat de ce-a găsit în SUA: „Nici în Italia nu am întâlnit așa ceva!”

Louis Munteanu (23 de ani) este cel mai scump jucător vândut din Superligă în ultima perioadă de mercato.

Louis Munteanu a fost cumpărat de CFR Cluj de la Fiorentina | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Atacantul crescut la Academia lui Gică Hagi și-a continuat cariera la Fiorentina, apoi s-a întors în România și a îmbrăcat tricoul celor de la CFR Cluj.

La mijlocul acestui sezon, vârful cumpărat de ardeleni cu 2,3 milioane de euro a fost vândut la DC United, în Statele Unite ale Americii, pentru 5,9 milioane de dolari, adică peste 6 milioane de euro.

La trei luni distanță de la momentul transferului, Munteanu a vorbit despre ceea ce a găsit peste Ocean, nivelul campionatului, infrastructura și care a fost impactul pe care l-a avut cu fotbalul din MLS.

„Îmi place foarte mult aici. Este un campionat foarte bun, chiar dacă unii au avut dubii în privința acestui transfer. Este un campionat bazat foarte mult pe fizic. Sunt echipe foarte bune, care au investit mulți bani, iar campionatul este în plină ascensiune. Nu există zi în care să nu lucrăm cu echipa în sală. Practic, la asta lucrez foarte mult acum și deja mă simt mult mai bine din acest punct de vedere.

Infrastructura aici este la un alt nivel. Nici în Italia nu am întâlnit așa ceva. În ceea ce privește adaptarea, băieții m-au primit foarte bine. Este o altă lume din acest punct de vedere. Toată lumea vrea să te ajute. Aici am simțit cea mai mare diferență față de Europa. Toți sunt deschiși să te ajute și îți vor binele.

Chiar ieri am avut o ședință cu toți jucătorii noi care au ajuns în MLS în acest sezon, împreună cu foști jucători care au evoluat în MLS timp de 10 ani. Au încercat să ne dea sfaturi despre cum să ne adaptăm cât mai repede și ce ar trebui să facem pentru a ne integra.

Pentru mine contează aceste lucruri, iar cine mă cunoaște știe cum sunt eu în viața de zi cu zi, un băiat timid. Tot ce s-a întâmplat până acum m-a făcut să mă simt ca unul de-ai lor, nu un străin în țara lor”, a transmis Louis Munteanu, potrivit digisport.ro.

