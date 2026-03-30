Louis Munteanu, criticat și ironizat de MM Stoica: „Nu luptă! Dacă-l scoți din careu, e o problemă”

Înainte de a pleca de la CFR Cluj, s-a vorbit despre o posibilă mutare a lui Louis Munteanu la FCSB.

Louis Munteanu a fost cumpărat de CFR Cluj de la Fiorentina | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Deşi cele două cluburi păreau înţelese la un moment dat în privinţa transferului, atacantul nu a mai ajuns la Bucureşti şi a fost vândut în Statele Unite.

DC United a plătit 6 milioane de euro în schimbul său şi a ajuns la o înţelegere cu Neluţu Varga. Preşedintele celor de la FCSB, Mihai Stoica, a explicat pe larg de ce golgheterul sezonului trecut din Superligă nu a făcut pasul la grupare roş-albastră.

„În America, unii rup, alţii nu rup. Nu l-am vrut pentru că eu văd altfel jocul. E adevărat că nu am gândit niciodată un sistem cu doi atacanţi. Într-un sistem cu doi atacanţi, Louis e un jucător foarte interesant.

În sistemul ăsta, cu un singur vârf de careu, nu l-am văzut, pentru că el e doar un jucător de execuţie. Nu e un jucător care să câştige dueluri, care să se lupte. Dacă îl scoţi în careu, e o problemă. Bîrligea e un jucător pentru sistemul ăsta. Atunci când intră din primul minut să se lupte cu adversarii.

Nu când crede că adversarii sunt uşor de depăşit şi se transformă într-un fotbalist care se vede mai rafinat şi nu un luptător. Bîrligea e foarte bun când e Bîrligea pe care îl ştim noi. Când făcea alunecare cu RFS, care se ducea în pressing la portar cu Midtjylland şi marca cu pieptul, ăla e Bîrligea. Louis Munteanu este rafinat, marcator”, a spus MM Stoica pentru Fanatik.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: