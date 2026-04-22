Boc, în extaz după calificarea lui „U” Cluj: „Visul continuă! Să sărbătorim clipa ce-o trăim”

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a reacționat la scurt timp după ce „U” Cluj s-a calificat în ultimul act al Cupei României.

Boc este recunoscut ca un fan al Universității Cluj

Recunoscut ca un suporter al formației de pe Cluj Arena, edilul a transmis un mesaj de felicitare înspre clubul alb-negru și speră ca echipa să bifeze a doua prezență consecutivă în cupele europene.

„U Cluj în finala Cupei României! Să sărbătorim cu bere și vin clipa ce o trăim! Felicitări, băieți minunați! Suntem atât de mândri de voi! Grazie Mille, Sir Bergodi! Mulțumiri, Radu Constantea! Respect, Galerie și suporteri minunați!

Cu o asemenea echipă, demnă de un asemenea brand istoric - 'U' - cred că putem spera tot mai mult la o prezență din nou în cupele europene! Și visul continuă! Azi ne bucurăm din nou, de mâine aceeași muncă și seriozitate!”, a scris Emil Boc pe pagina de Facebook.

„U” Cluj, a doua finală din ultimii trei ani

Universitatea Cluj s-a calificat pentru a doua oară în finala Cupei în ultimii trei ani și încearcă să câștige primul trofeu după o pauză de 61 de ani.

Precedenta finală disputată de „studenți” a avut loc în 2023, atunci când Sepsi a câștigat după loviturile de departajare în fața grupării antrenate de Ioan Ovidiu Sabău. Singurul trofeu din vitrina Universității Cluj este Cupa României, câștigată în 1965.

Acum, „șepcile roșii” au ajuns în ultimul act după ce au eliminat-o pe FC Argeș în semifinale. A fost 1-1 în timpul regulamentar și 5-4 după loviturile de departajare.

Bic, Lukic, Mendy, Drammeh și Macalou au punctat pentru formația antrenată de Cristiano Bergodi, în timp ce pentru gazde au marcat Sadriu, Brobbey, Borța și Blagaic. Ștefan Lefter a apărat ultima execuție, trimisă de Bettaieb, iar ardelenii s-au calificat în finala Cupei de la Sibiu, programată luna viitoare.

