Eroul lui „U” Cluj din semifinala Cupei și-a dezvăluit secretul: „Așa se câștigă!”

Universitatea Cluj a trecut de FC Argeș, scor 1-1 în timpul regulamentar, 5-4 după loviturile de departajare, și ajunge în ultimul act al Cupei României.

Ștefan Lefter a fost eroul Universității Cluj / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

„U” Cluj s-a calificat în finala Cupei României după ce au eliminat-o pe FC Argeș în penultimul act, scor 1-1 după 120 de minute, 5-4 după loviturile de departajare.

Bic, Lukic, Mendy, Drammeh și Macalou au punctat pentru formația antrenată de Cristiano Bergodi, în timp ce pentru gazde au marcat Sadriu, Brobbey, Borța și Blagaic. Ștefan Lefter a apărat ultima execuție, trimisă de Bettaieb, iar ardelenii s-au calificat în finala Cupei de la Sibiu, programată luna viitoare.

Portarul transferat de la Corvinul Hunedoara a avut intervenția care i-a calificat pe ardeleni în ultimul act, iar la finalul partidei a împărtășit primele impresii despre meci.

„Așa se câștigă, cu portarii, mă bucur de victorie. Atunci cu Corvinul nu am avut atâtea emoții ca azi, am avut emoții, dar oarecum eram sigur că o să scot măcar una sau două, am așa un sentiment mereu, când ajungem la loviturile de departajare mi se ia toată presiunea de pe mine și mă simt în largul meu.

I-am studiat, dar nu aveau foarte multe penalty-uri executate și m-a ajutat și antrenorul cu portarii. La Bettaieb am vorbit să mă arunc în dreapta, să îl aștept, aceste mingi au venit ca ghiulelele, era să mai scot vreo două.

Nu vreau să spun că astea sunt obiectivele noastre, dar atât timp cât suntem în luptă nu ne dăm înapoi, suntem o echipă foarte puternică, sunt încrezător în băieți, staff, se simte o energie bună și totul merge bine.

(Dinamo sau Craiova în finală?) Nu contează, acum o finală nu se joacă, se câștigă, nu mai contează adversarul.

Ne așteaptă un derby, meci intens cu CFR pentru noi și suporteri. Pe de altă parte, trebuie să câștigăm ca să ne menținem în top”, a declarat Ștefan Lefter, la Digi Sport.

„U” Cluj își va afla joi adversara din finală. Dinamo și Universitatea Craiova se duelează pentru un loc în ultimul act.

